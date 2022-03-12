رابط التسجيل في المدارس الحكومية 2022 مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تسجيل ese.gov.ae

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2022-2023، فقد أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي اليوم السبت الموافق 12\03\2022، عن موعد فتح باب التسجيل في المدارس الحكومية لجميع المراحل الدراسية، بالإضافة إلى التسجيل لنقل الطلاب من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، وكذلك من خارج الدولة للطلبة المقيمين ومن في حكمهم للعام الدراسي 2022-2023.

ومن المقرر أن يكون التسجيل في جميع المراحل الدراسية إلكتروني، من خلال رابط مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تسجيل ese.gov.ae، لذلك يجب على جميع الطلاب والطالبات التسجيل في الموعد المحدد قبل غلق باب التسجيل، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز الرابط الرسمي للتقديم، وكذلك طريقة التسجيل ونقل الطلاب من المدارس الخاصة إلى الحكومية وموعد النقل والتسجيل.

رابط التسجيل في المدارس الحكومية الإمارات 2022

14 مارس الجاري فتح باب التسجيل في جميع المراحل الدراسية، إلى جانب التسجيل لنقل الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية أو من خارج الدولة للطلبة المواطنين ومن في حكمهم للعام الدراسي 2022/2023، ويستمر التسجيل لغاية 1 إبريل، وذلك عبر موقع المؤسسة الإلكتروني https://t.co/PdE5gBXuW3 pic.twitter.com/eR53mUA8Cr — مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (@ese_ae) 14 مارس الجاري فتح باب التسجيل في جميع المراحل الدراسية، إلى جانب التسجيل لنقل الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية أو من خارج الدولة للطلبة المواطنين ومن في حكمهم للعام الدراسي 2022/2023، ويستمر التسجيل لغاية 1 إبريل، وذلك عبر موقع المؤسسة الإلكتروني https://t.co/PdE5gBXuW3 pic.twitter.com/eR53mUA8Cr — مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (@ese_ae) March 12, 2022

التسجيل في المدارس الحكومية إلكترونياً من خلال رابط مؤسسة الإمارات التعليمية، عن طريق الدخول على رابط ese.gov.ae وعمل حساب جديد في حال لم يكن لديك حساب بالفعل على الموقع، ثم تعبئة كافة البيانات المطلوبة والنقر على تسجيل ومتابعة حالة الطلب مع المدرسة أو المؤسسة التعليمية التابع لها الطالب.

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تسجيل

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي هي مؤسسة اتحادية مستقلة تهتم بتطوير التعليم داخل الإمارات وفق أحدث النظم التعليمية في العالم، والعمل على تطوير جودة التعليم المدرسي الحكومي، والعمل على تحسين العملية التعليمية وخلق جو من التنافس والإبداع بين الطلاب، والعمل على تحقيق الأجندة الوطنية الخاصة بالتعليم في الإمارات.

موعد فتح باب التسجيل في المدارس الحكومية

أعلنت مؤسسة الإمارات التعليمية عبر موقعها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر. أن موعد فتح باب التسجيل للالتحاق بالمدارس الحكومية والنقل من المدارس الخاصة إلى الحكومية. سوف يبدأ من يوم الإثنين الموافق 14 مارس الجاري. ويستمر التسجيل حتى الأول من إبريل 01\04\2022 عبر موقع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي www.ese.gov.ae.

خطوات تسجيل طالب في المدارس الإماراتية