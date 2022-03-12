نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي جوائز كأس العالم للأندية 2022؟ الأندية الفائزة بالجوائز المالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الساحرة المستديرة لها عشاق وجماهير على مستوى البسيطة، ومحبيها من الكبار والصغار، ولذا يرغب الكثيرين في معرفة القيمة الخاصة بالجوائز المقدمة من قِبل كأس العالم للأندية، والتي تميز في عام 2022 بوجود دول عربية تتمثل في النادي الأهلي وهو بطل إفريقيا، نادي الهلال بطل آسيا، ونادي الجزيرة البلد حامل لقب الدوري الإماراتي، من خلال موقع ثقفني سنتعرف على جوائز كأس العالم للأندية.

جوائز كأس العالم للأندية 2022

تكون الجوائز الخاصة بكأس العالم للأندية عبارة عن ثلاث جوائز فردية، تتمثل في:

الكرة الذهبية، يفوز بتلك الجائزة أفضل لاعب في المنافسة واستطاع اللاعب تشيلسي تياجو سيلفا الحصول عليها.

الكرة الفضية، استطاع اللاعب دودو وهو لاعب في نادي بالميراس حصاد المركز الثاني كأفضل لاعب بالمسابقة.

الكرة البرونزية، حصل عليها اللاعب دانيلو وأيضاً لاعب في نادي بالميراس.





الأندية الفائزة في كأس العالم للأندية 2022

إن بطولة كأس العالم للأندية يتم تنظيمها عبر الاتحاد الدولي الخاص بكرة القدم، يجتمع فيها الأندية الأفضل في القارات الستة تم الإعلان عن الجوائز لجميع المشاركين وجاءت كالآتي:

فريق تشيلسي في المركز الأول، حصل على مبلغ 5 مليون دولار.

فريق بالميراس حصل على أربعة مليون دولار، وهو في المركز الثاني.

حصل النادي الأهلي على المركز الثالث بجائزة إثنين ونصف مليون دولار.

حصل نادي الهلال على المركز الرابع بجائزة تصل إلى 2 مليون دولار.

استطاع نادي مونتيري الحصول على واحد ونصف مليون دولار والفوز بالمركز الخامس.

نادي الجزيرة في المركز السادس، وحصل على مليون دولار.

أما بالنسبة إلى نادي بيري، فإنه جاء في المركز السابع والأخير بجائزة 500 ألف دولار.

كأس العالم للأندية

تكون بطولة دولية لكرة القدم منظمة من خلال الاتحاد الدولي وهو من أهم البطولات المستحدثة، حيث أنشأت هذه البطولة في سنة 1999 بدلاً عن مسابقة كأس الإنتركونتيننتال، ويشارك بها الاتحادات القارية طبقاً لنظام تكافؤ الفرص بهدف التعرف على أقوى نادي في العالم، وذلك لأن البطل بهذه البطولة يكون على القارات الستة.

والجدير بالذكر أن كأس العالم للأندية لعام 2021 كان من المقرر استضافته في الصين، لكن بعد انتشار فيروس كورونا تم إيقاف النشاط لفترة طويلة وتم نقل البطولة إلى اليابان لأنها من أكثر الدول التي استضافت المونديال، ولكن في 8 سبتمبر 2021 اعتذرت اليابان بسبب صعوبة خوض المنافسات بسبب فيروس كورونا، ولذلك أعلن رئيس الاتحاد أن بطولة كأس العالم للأندية سيتم إقامتها بداية عام 2022 في دولة الإمارات.