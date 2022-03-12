أمريكا تطالب إسرائيل بالانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا

أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، أن بلادها طلبت من إسرائيل الانضمام إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.
وأوضحت نولاند أن واشنطن لا ترغب في أن تتحول إسرائيل إلى الملجأ الأخير للأموال القذرة، حسب تعبيرها والمستخدمة لتمويل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وجاءت تصريحاتها في سياق مقابلة مع القناة 12 العبرية.
وأفادت القناة بأن العديد من الطائرات الخاصة وصلت من سان بطرسبورج إلى مطار بن جوريون الدولي منذ بداية العملية العسكرية الروسية، مما قد يدل على محاولات أثرياء روس للالتفاف حول العقوبات المفروضة على بلادهم”.
وعلى صعيد آخر، “اعتقلت الشرطة في البرتغال حاخام مدينة بورتو، دانيئيل ليتفاك، للاشتباه فيه بإصدار وثائق لصالح رجل الأعمال الروسي الإسرائيلي، رومان ابراموفيتش، أتاحت له الحصول على الجنسية البرتغالية في العام الماضي، وتم اعتقال ليتفاك حين كان يخطط للسفر إلى إسرائيل”.
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