روسيا تدمر 3491 من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية

نقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف قوله يوم السبت إن القوات الروسية دمرت 3491 من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا حتى الآن.

وقال كوناشينكوف إن القوات الروسية “تواصل هجومها في أوكرانيا على جبهة واسعة”.

ولم يتسن لرويترز التحقق على الفور من بيانه.

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من أن الأمريكيين الذين يقاتلون في أوكرانيا يواجهون “مخاطر كبيرة”، ومن أن روسيا تنوي معاملة المقاتلين الأجانب في أوكرانيا على أنهم مرتزقة”.

وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في تصريحات صحفية، على التقارير التي تفيد بأن السفارة الأوكرانية في واشنطن تساعد الأمريكيين الذين يريدون الذهاب والقتال ضد روسيا، موضحا: “حسنا، لم نغير نصيحتنا.. كانت نصيحتنا بشأن ذلك واضحة منذ أن بدأنا الحديث عن هذا الأمر لأول مرة”.