الدفاع البريطانية: روسيا لم تحقق أهدافها فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد -
وقالت الوزارة- فى تغريدة لها عبر موقع (تويتر) - إنه وفقًا لأحدث المعلومات الاستخباراتية بشأن الوضع فى أوكرانيا، يسعى الجنود الروس لإعادة التموضع؛ استعداًدا لشن هجوم جديد خلال الأيام المقبلة، من المحتمل أن يتضمن عمليات ضد العاصمة الأوكرانية كييف، مضيفة أن الجنود الروس يواصلون تحقيق تقدم بطيء على الأرض ضد المقاومة الأوكرانية القوية.
وعلى صعيد آخر، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتى باتيل، اليوم، عن تبسيط إجراءات طلب التأشيرة عبر الإنترنت للأوكرانيين، بعد الانتقادات الشديدة لاستجابة حكومة المملكة تجاه الأزمة.
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