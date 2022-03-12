وصول 68 مواطنا أردنيا من بولندا تمكنوا من عبور حدود أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وصلت إلى مطار ماركا العسكرى الأردنى، طائرة الإخلاء الثالثة التابعة لسلاح الجو الملكى الأردنى التى أُرسلت إلى بولندا بتوجيهاتٍ من الملك عبدالله الثانى لنقل الأردنيين وعائلاتهم من مطار وارسو فريدريك شوبان، وعلى متنها ة 68 مواطناً وعائلاتهم ممن تمكنوا من عبور الحدود إلى بولندا قادمين من أوكرانيا، وغالبيتهم من مدينة سومى الأوكرانية.





وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا، أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قدّمت كل الإسناد والدعم لجهود وزارة الخارجية الاردنية لإنجاح عمليات الاخلاء، وجرى إرسال طائرتين عسكريتين، خلال الأسبوع الماضى، لإخلاء الأردنيين وعائلاتهم من بخارست وبودابست ممن قدموا من أوكرانيا. وبذلك تكون الطائرات التابعة لسلاح الجو الملكى الأردنى قد أخلت ما مجموعه 208 مواطنين أردنيين إلى المملكة، فى حين سهّلت وزارة الخارجية الاردنية سفر ما مجموعه 169 شخصاً على رحلاتٍ تجاريةٍ مختلفة، ومن المتوقع أن تقوم الوزارة بتسهيل سفر حوالى 100 شخص من رومانيا وبولندا وهنغاريا خلال الأسبوع المقبل.

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