عاجل- الدفاع البريطانية تفجر مفاجأة عن أماكن تواجد القوات الروسية بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أفادت وزارة الدفاع البريطانية، وفقا لأحدث المعلومات الاستخباراتية بشأن تطورات الوضع فى أوكرانيا، بأن الجزء الأكبر من القوات البرية الروسية تبعد حاليا نحو 25 كيلو مترا عن وسط العاصمة الأوكرانية كييف.





وذكرت الوزارة - فى تغريدة عبر موقع (تويتر) أوردتها شبكة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم السبت - أن "القتال فى الشمال الغربى من كييف متواصل، مع الجزء الأكبر من القوات البرية الروسية الآن على بعد نحو 25 كيلومترا من وسط المدينة". وأضافت أن مدن خاركيف وتشيرنيهيف وسومى وماريوبول مازالت مطوقة من قبل القوات الروسية ولا زالت تعانى من قصف روسى عنيف.

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