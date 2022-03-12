عاجل.. روسيا: العقوبات الغربية قد تؤدى إلى انهيار محطة الفضاء الدولية

جدة - نرمين السيد - حذرت السلطات الرسمية فى روسيا، اليوم السبت، من أن العقوبات الغربية قد تؤدى إلى انهيار محطة الفضاء الدولية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وكان رئيس وكالة الفضاء الروسية، ديمترى روجوزين، قد حذر الولايات المتحدة من إنهاء مبكر للتعاون حول محطة الفضاء الدولية. وكتب روجوزين عبر تيليجرام فى 25 فبراير الماضى، أن التعاون ضرورى للتشغيل الآمن للمحطة، فى الوقت الذى فرضت فيه واشنطن مزيدًا من العقوبات على موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا. وتابع روجوزين، أنه إذا رفض الأمريكيون المزيد من التعاون "من سينقذ محطة الفضاء الدولية من هبوط محتمل غير منضبط من المدار، والتحطم فى أراض أمريكية أو أوروبية؟".

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