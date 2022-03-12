عاجل.. أول تعليق من البنتاجون على استخدام روسيا أسلحة كيماوية بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال السكرتير الصحفى للبنتاجون جون كيربى - فى تعليقات على تقارير غربية تفيد بأن روسيا قد تخطط لاستخدام أسلحة كيماوية خلال عمليتها الخاصة فى أوكرانيا - إنه "ليس لدى أى مؤشر محدد للحديث عنه الآن، لكن هذا شيء نشعر بالقلق حياله".
وفى حديثه عن الأسلحة النووية، أشار كيربى - فى بيان نُشر على الموقع الإلكترونى لوزارة الدفاع الأمريكية - إلى أن "روسيا لم تخلق أى تهديدات جديدة للولايات المتحدة"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة "لم تر شيئًا يعطينا سببًا لتغيير موقفنا الرادع فى هذا الوقت".
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