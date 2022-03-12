رئيس وزراء أستراليا: نتعايش مع كورونا كأنه أنفلونزا

وقال موريسون فى تصريحات للصحفيين، صباح اليوم السبت، إنهم ناقشوا الانتقال إلى "المرحلة D" من الخطة العامة للتصدى للجائحة، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية.
وأضاف: "مطاراتنا أصبحت مفتوحة من جديد، ويمكن للوافدين الدوليين القدوم، وهناك الآن إعفاءات من الحجر الصحى للأشخاص العائدين، لذلك نحن فى هذه المرحلة إلى حد كبير".
وتأتى تصريحات رئيس الوزراء الأسترالى بعد يوم من اجتماعه مع مجلس الوزراء والزعماء الاتحاديين فى بلاده، حيث تستعد حكومته المحافظة لانتخابات فى مايو المقبل.
كما أشار موريسون إلى أن الزعماء يريدون إلغاء شرط العزل للمخالطين للمصابين بفيروس كورونا، وسيطلبون المزيد من النصائح حول هذا الأمر من لجنة من الخبراء.
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