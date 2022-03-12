صحيفة سعودية: الحرب الروسية - الأوكرانية ستضع نهاية للنظام الدولى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الصحيفة - فى افتتاحيتها اليوم السبت بعنوان (نظام عالمى جديد) - أنه "إذا كان الكثيرون يعتقدون أن النظام الدولى الراهن سيسود من جديد رغم الفوضى التى تسوده من حين إلى آخر، إلاّ أن الواقع اليوم يؤكد أن ما بعد الحرب الروسية - الأوكرانية هو نهاية النظام الدولى الذى قام منذ عام 1945".

وأضافت أن "من يتابع الاهتمام الغربى ووسائل إعلامه العديدة بما يحدث على الساحة الأوكرانية ومحاولة حشد الرأى العام العالمى ضد روسيا، يجد أنه لم يشهد من قبل مثل هذا الغضب الغربى تجاه حروب أخرى أكثر عنفاً وتدميراً اندلعت فى الشرق الأوسط وغيرها من بقاع الأرض، دمّرت بلداناً، وشرّدت سكانها، فى حين بقى الغرب فى موقف المتفرج".

وتابعت الصحيفة أن "الغرب لا يستخدم فى معركته مع روسيا القوى الناعمة فقط، من إعلام وحشد مؤيدين، بل يستخدم كل أدواته التى يمتلكها للردع، كأنه يواجه للمرة الأولى معركة وجود قد تنهى مفاهيمه ومنظومة قيمه".

وأشارت إلى أن "ثمة أشياء ستتبلور نتيجة تداعيات هذه الحرب، وفى مقدمتها تكوين تحالفات دولية وإقليمية جديدة ستنهى حالة القطب الواحد، إضافة إلى البحث بجدية عن أنظمة مصرفية بديلة عن الغربية لتفادى سلاح العقوبات، وربما حدوث تغييرات واسعة فى النظام الأساسى لمنظمة الأمم المتحدة، والذى لم يعد فعالاً فى مواجهة التحديات والأزمات".

وأوضحت الصحيفة أن "التغيرات المتوقعة تجعل أمام العالم العربى فرصة سانحة - لو توفرت الإرادة السياسية لتقوية المشتركات وتنحية الخلافات - لتكوين اتحاد عربى كقوة مؤثرة وفاعلة إقليميا ودولياً".