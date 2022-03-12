نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع تبوك فالي من الوطنية للإسكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام السيد المهندس عبدالله بن محمد البدير نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية ، بتدشين مشروع تبوك فالي ، ويعد مشروع تبوك فالي من الوطنية للإسكان أحدى المشاريع التي تقوم الشركة الوطنية للإسكان NHC بتطويرها لخدمة سكان منطقة تبوك ، ومن خلال حفل التدشين استعرضت الشركة أهم مراحل التنفيذ مع نبذه عن أهم المشروعات المستقبلية في منطقة تبوك ، وتضافر جهود الشركة مع مساعي الحكومة السعودية في خدمة أهل تبوك ، ومن خلال مقالنا اليوم عن مشروع تبوك فالي نستعرض أهم المزايا والأرقام الخاصة بالإنشاءات ، في إطار سلسلة المشروعات السكنية العملاقة التي تساهم في تطوير البنية العمرانية للمملكة مثل مشروع روشن الرياض السكني.

مشروع تبوك فالي من الوطنية للإسكان

وفي تصريح له وضح السيد المهندس محمد بن صالح البطي ، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان NHC بعض الأرقام الخاصة بالمشروع :

يتم تنفيذ المشروع علي مساحة تزيد علي الـ 142 ألف متر مربع .

ضمن مراحل تنفيذ تبوك فالي يحتوي علي 501 فيلا سكنية حتي الآن بثلاث تصميمات مختلفة.

تتباين مساحات الفلل بالمشروع بين 203 إلي 245 متر مربع.

يبدأ سعر بيع الفيلات من 569604 ريال سعودي.

يتاح الحجز والبيع للوحدات عن طريق موقع وتطبيق سكني.

كما يمكن الحجز والشراء من خلال مركز المبيعات الخاص بالمشروع في فرع وزارة الإسكان بمحافظة تبوك.

وتسعي الحكومة السعودية بدعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي إلي تنمية القطاع بالمملكة بصورة كبيرة.

وتقدم الوزارة برنامج الإسكان السعودي أحد برامج رؤية المملكة 2030 والذي يهدف لتنويع الخيارات السكنية ورفع نسبة التملك للسعوديين إلي 70 %.

مشاريع الوطنية للإسكان

تقدم الشركة الوطنية للإسكان العديد من المشاريع والمخططات السكنية خاصة في مدينة تبوك وغيرها :

تسعي الشركة إلي توفير ما يزيد علي الـ 6 آلاف وحدة سكنية بمدينة تبوك مخصصة لمستفيدي دعم سكني.

تعمل علي إنشاء مجموعة من المشروعات مع تبوك فالي والمشاريع المستقبلية في المنطقة :

درة تبوك بواقع 1056 شقة إسكان.

ومشروع واحة تبوك بواقع 732 شقة التي تتميز بمناخ رائع طوال أيام السنة.

ومشروعين باسم بساتين تبوك ويقدمان 812 وحدة تاون هاوس.

كما تقدم الوطنية ثلاث مشاريع للفلل الجاهزة من بنهم مشروع إسكان تبوك بواقع 901 فيلا.

كذلك مشروع إسكان أملج الذي يقدم 359 فيلا.

مشروع إسكان تيماء بـ 388 فيلا في المنطقة.

مخططات لأراضي البناء بأكثر من 2000 قطعة أرض للبناء.

وهذه المشروعات والوحدات والأراضي موجهة لمستفيدي دعم سكني بالمملكة.

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موقع تبوك فالي

يقع مشروع تبوك فالي داخل الحيز العمراني لمدينة تبوك :

موقع حيوي يتميز به مشروع تبوك فالي الذي يقع وسط النطاق العمراني للمدينة.

يأتي علي امتداد طريق الملك فيصل وطريق الملك خالد.

بالقرب من كافة الخدمات الصحية والتجارية والتعليمية بالمدينة.

يتمتع بكافة المرافق والخدمات العام والحدائق علي مستوي عالي من الجودة.

تتنوع مساحات وتصميمات الفلل لخيرات أكثر للمستفيدين والراغبين في التملك.

مميزات تبوك فالي ورؤية الوطنية للإسكان

تقدم الوطنية للإسكان مشروع تبوك فالي برؤية مستقبلية تقدم العديد من المميزات :