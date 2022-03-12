نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزعاق | خلوا ملابس الشتاء.. برد بياع الخبل عباته قادم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن الدكتور خالد الزعاق خبير الأرصاد الجوية على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن موجة قادمة من البرد مشهورة تأتي في نهاية فصل الشتاء كل عام وتكون شديد البرودة ولذلك قال ” خلوا ملابس الشتاء.. برد بياع الخبل عباته قادم” يعني توجيه النصيحة إلى جميع المواطنين في المملكة بضرورة وضع ملابس الشتاء في المتناول وعدم تخفيف الملابس لأن هناك موجة قارسة من البرد قادمة وأننا لا زلنا في فصل الشتاء.

برد بياع الخبل عباته الأسبوع المقبل

ذكر الدكتور خالد الزعاق أيضاً بعض المعلومات حول الموجة القادمة من البرد والتي يطلق عليها العرب الحسوم وبعضهم يطلقون عليها برد العجوز وكذلك يطلق عليها برد بياع الخبل عباته والخبل هو الشخص الذي فقد عقله، ويذكر أن هذه الموجة لها شدة وبداية ونهاية وأنه لابد من ارتداء الملابس الثقيلة خلالها لأنها شديدة البرودة وتكون بداية هذه الموجة مع موسم صفري أول أكتوبر وشدته مع موسم أرزيرق أول يناير، ونهايته مع نهاية برد العجوز آخر مارس.

وتتميز هذه الموجة باعتدال درجات الحرارة نسبياً خلال ساعات النهار، قم تنخفض أثناء الليل لتظهر الموجات الباردة.

نهاية فصل الشتاء في السعودية

ذكر أيضاً أننا نعيش حاليًا في أيام نهاية فصل الشتاء الفعلي، والبرد ودرجات الحرارة خلال هذه الأيام مرتبطة بهطول المطر وهبوب الرياح الشمالية الشرقية والعرب يسمونها رياح الصبا وفي الحديث “نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور”، أما العامة فيطلقون عليها الرياح النعشية، وذلك لأنها تهب من مطلع بنات نعش وهي 7 نجوم تطوف على القطب وهي نجوم متفرقة.

طقس اليوم في السعودية

أما عن توقعات الطقس اليوم بحسب مركز الأرصاد تشير إلى استمرار تأثير الرياح النشطة التي تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة مما تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على عدة مدن مثلتبوك، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف وحائل وعلى أجزاء متفرقة من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم، وكذلك تنتشر الغيوم جزئيًا في السماء على أجزاء من هذه الأماكن، وقد يتكون الضباب أثناء ساعات الليل وفي بداية الصباح على مناطق مثل تبوك، الحدود الشمالية والجوف.