نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو هاف مليون الجديد 2022 في المقال التالي
إليكم منيو هاف مليون الجديد وهو واحداً من الكافيهات المشهورة في المملكة العربية السعودية نظرا ً لما يقدمه من مشروبات باردة وساخنة رائعة بالإضافة إلى الأكلات السريعة، ويريد الكثير من الأشخاص التعرف على منيو هاف مليون الجديد لمعرفة ما يتم تقديمه قبل الذهاب إلى هذا المكان.
المشروبات الساخنة
يقدم هاف مليون العديد من المشروبات الساخنة اللذيذة وتكون بالأسعار التالية:
- سعر كوب M 2/1 سجنتشر 12 ريال سعودي.
- كوب أوتوم لاتيه بسعر 13 ريال سعودي.
- سعر كوب لاتيه بسعر 10 ريال سعودي.
- كوب كابتشينو بسعر 10 ريال سعودي.
- سعر كوب أمريكانو 10 ريال سعودي.
- كوب كورتادو بسعر 10 ريال سعودي.
- سعر كوب بيكولو 10 ريال سعودي.
- كوب إسبريسو بسعر 8 ريال سعودي.
- سعر كوب شوكولاتة ساخنة 16 ريال سعودي.
- كوب قهوة مقطرة بسعر 7 ريال سعودي.
المشروبات الباردة
كذلك يوفر لكم العديد من المشروبات الباردة المميزة وذات المذاق اللذيذ ومنها ما يلي:
- كوب M 2/1 سجنتشر بسعر 14 ريال سعودي.
- سعر كوب فستق لاتيه 18 ريال سعودي.
- كوب لاتيه بسعر 12 ريال سعودي.
- سعر كوب أمريكانو 12 ريال سعودي.
- كوب بيرين عادي أو غازية بسعر 5 ريال سعودي.
مشروبات الموهيتو
- كوب سان شاين بسعر 16 ريال سعودي.
- سعر كوب أوسيانا 16 ريال سعودي.
- كوب فريز بسعر 16 ريال سعودي.
الوجبات الخفيفة
لا يقدم هاف مليون المشروبات الباردة والساخنة فقط ولكن يقدم أيضاً الوجبات الخفيفة مثل:
- ساندويش تونة بسعر 22 ريال سعودي.
- سعر ساندويش تركي: 22 ريال سعودي.
- ساندوتش جبن بسعر: 22 ريال سعودي.
- سعر بيقل حلومي: 12 ريال سعودي.
- بيقل فلافل بسعر: 12 ريال سعودي.
- سعر بيقل تركي: 12 ريال سعودي.
- بيقل جبن وزعتر بسعر: 12 ريال سعودي.
- سعر سبيشال لبنه حالي: 12 ريال سعودي.
- سبيشال تونة حالي بسعر: 12 ريال سعودي.
- سعر صندوق ميني ساندويش مكون من حبتين: 16 ريال سعودي.
- صندوق ميني ساندويش مكون من 4 حبات بسعر: 32 ريال سعودي.
- كيكة اللوتس بسعر: 16 ريال سعودي.
- سعر أكلير الفستق: 12 ريال سعودي.
- كيك البراوني بسعر: 12 ريال سعودي.
- سعر كراميل بايتس: 12 ريال سعودي.
- الكوكيز بسعر:10 ريال سعودي.
- سعر ميني دونت فستق: 12 ريال سعودي.
- ميني دونت نوتيلا بسعر: 12 ريال سعودي.
- سعر كيك اللامنغتون: 14 ريال سعودي.
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