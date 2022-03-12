نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس طريقة حذف الإجازات المعلقة واهم الخدمات الإلكترونية التي يقدمها تعرف عليها الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس هو أحد الأنظمة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم لمساعدة العاملين في القطاع التعليمي على إنهاء كافة خدماتهم بشكل إلكتروني دون الذهاب إلى الإدارة التابع لها، حيث يقدم النظام خدمات عدة للخدمة الذاتية مثل: تقديم الإجازات، طلب بدلات، تمديد اجازة، قطع إجازة، كما يقدم خدمات أخرى تمكن المدير أيضا من متابعة الطلبات المقدمة له، ومتابعة حضور وغياب العاملين داخل المدرسة.

نظام فارس طريقة حذف الإجازات المعلقة

قد يتطلب الأمر في بعض الأوقات حذف الإجازات المعلقة، والتي تم تقديمها في وقت ما ولكن لن يتم قبولها أو رفضها، فهذه الخدمة من الخدمات المتاحة في نظام فارس عن طريق السير على هذه الخطوات:

رابط نظام فارس Sshr.moe.gov.sa

تسجيل الدخول إلى نظام فارس الإلكتروني. نختار من القائمة الرئيسية، صلاحية الخدمة الذاتية. نختار الإجازات، ومنها نختار طلب حذف إجازة معلقة. ستظهر صفحة جديدة بها كلمة إضافة، قم بالضغط عليها. اضغط على العدسة الظاهرة أمامك، وقم بإدخال بيانات الإجازة. اضغط على كلمة اختيار لمشاهدة تفاصيل الإجازة، ثم قم بالضغط على تطبيق.

طريقة طلب إجازة عبر نظام فارس

طلب إجازة من الخدمات المتاحة عبر نظام فارس لجميع العاملين في القطاع التعليمي، حيث يمكنهم تقديم طلب إجازة عبر النظام، ويتم الموافقة عليها أو رفضها إلكترونيا، وذلك كما يلي:

تسجيل الدخول إلى النظام عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. نختار صلاحية الخدمة الذاتية للموظفين. نضغط على القائمة الخاصة بالخدمات، ومنها نختار طلب إجازة. تحديد نوع الإجازة التي ترغب في طلبها سواء مرضية أم غير ذلك. قم بتحديد مدة الإجازة بالضغط على احتساب المدة. نقوم بإرفاق الأوراق المطلوبة على حسب نوع الإجازة. قم بالضغط على كلمة التالي لتظهر كافة البيانات الخاصة بالإجازة. قم بالضغط على تنفيذ ليتم إيصال طلب الإجازة إلى المدير.

خدمات نظام فارس

يقدم نظام فارس خدمات عديدة للموظفين والمديرين، مثل: رفع مباشرة موظف، إبلاغ غياب موظف، التعرف على طلبات الموظفين، طلب إجازة، طلب بدل، طلب تمديد إجازة، قطع إجازة، كشف راتب، بيان السجل التاريخي للموظف، بيانات الانتداب.