نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان النتائج برقم الهوية نظام نور Noor لاستخراج شهادات الطلاب من حساب ولي الأمر 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر أولياء أمور الطلاب والطالبات إعلان النتائج برقم الهوية عبر نظام نور ولي الأمر ١٤٤٣ الشخصي أو عبر حساب نظام نور للطالب لاستخراج نتائج الطلاب المراحل الدراسية المتوسطة والثانوية والابتدائية الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري، للاستعلام عن الشهادات برقم السجل المدني عبر موقع نور المركزي، وذلك بعد أن يتم الإعلان رسمياً من جانب المدارس المتوسطة والثانوية والابتدائية عن اعتماد ورفع نتائج الطلاب بجميع المراحل عبر برنامج نور المركزي، حيث يستطيع ولي الأمر الآن الدخول إلى نظام نور ولي الأمر وتعبئة البيانات المطلوبة للدخول بنجاح واستخراج نتائج الطلاب والطالبات أو استخراج شهادات إشعارات الفصل الثاني للطلاب والطالبات من برنامج نظام نور المطور، ومن يرغب في التعرف على موعد تفعيل نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق فقط من وزارة التعليم، والحصول على رابط منصة مدرستي التعليمية للنتائج، يمكنه ذلك الآن من خلال ثقفني.

إعلان النتائج برقم الهوية نظام نور ١٤٤٣

يتم الإعلان عن نتائج الطلاب والطالبات عبر نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق noor results فور الانتهاء من الفترة المحددة للاختبارات النهائية لكافة المراحل الدراسية “الابتدائية – المتوسطة – الثانوية”، ثم الانتهاء من رصد الدرجات وتدقيقها لكافة الطلاب والطالبات، ثم اعتمادها من قبل قائد المدرسة رسمياً وختمها، ثم رفعها مباشرةً على نظام نور لنتائج الطلاب بالسجل المدني.

وبعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة، يتم إعلان نتائج الطلاب برقم الهوية فقط ورمز التحقق عبر موقع نور إشعارات الطلاب التابع لوزارة التعليم عام، الذي يتم الدخول إليه عن طريق تعبئة رقم السجل المدني ورمز التحقق الموجود بالصورة، ثم النقر على أيقونة “ابحث”، وكان ذلك خلال السنوات الماضية فقط، أما في الوقت الحالي، فقد استبدلت وزارة التعليم موقع نور بالهوية وأحلت محله نفاذ.

حيث يستطيع ولي الأمر أو الطالب الدخول إلى صفحة النتائج من خلال النقر على رابط النفاذ الوطني الموحد الموجود بالصفحة الرئيسية للبرنامج، ثم تعبئة البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول “حساب أبشر”، وسيتم التحويل لموقع نظام نور للنتائج 1443 لاستخراج شهادات الطلاب، ويتم تفضيل موقع نور بالسجل من جانب كافة المستخدمين لسهولة الاستخدام عند استخراج نتائج الطلاب بالهوية فقط ورمز التحقق.

حيث لا يتطلب الدخول إلى موقع نور بالهوية تعبئة بيانات الدخول التي تتمثل في اسم المستخدم أو كلمة المرور التي من المحتمل نسيان أحدهما، ولكن يجب العلم أن رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق أو رابط نظام نور بالسجل المدني وبدون رقم سري لن يتم تفعيله، فبعد الانتهاء من فترة اختبارات المتوسطة والثانوية ورصد الدرجات وتدقيقها، سيتم توفير الشهادات عبر نظام نور لولي الأمر الذي يمكن الدخول إليه من خلال تعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور.

رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق 1443

بعد أن تم الانتهاء من فترة الاختبارات النهائية لطلاب وطالبات مراحل التعليم العام “الابتدائية والمتوسطة والثانوية” الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، فيتم حالياً البحث عن رابط استعلام عن نتيجة طالب في نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق فقط، لاستخراج نتائج نظام نور برقم الهوية فقط الآن.

حيث لم يتم تفعيل الرابط الرسمي لدخول نظام نور بالسجل المدني فقط حتى الآن من جانب الوزارة، ولن يتم تفعيله كما كان بالسنوات الماضية، حيث وفرت إمكانية الدخول إلى نظام نور عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد بواسطة تعبئة بيانات حساب أبشر لولي الأمر لمن فقد بيانات دخوله للنظام، فمن يرغب في استخراج شهادات الطلاب الآن يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط نظام نور تسجيل دخول (noor.moe.gov.sa).

طريقة دخول نظام نور لاستخراج النتائج

يتم دخول نظام نور لولي الأمر المركزي لاستخراج شهادات الطلاب والطالبات الفصل الدراسي الثاني من خلال تعبئة بيانات المستخدم، ولكن؛ ماذا يفعل ولي الأمر الراغب في استخراج نتائج أبنائه من نظام نور في حال كان ناسياً كلمة المرور أو اسم المستخدم؟ وهنا يتم النقر على أيقونة هل نسيت كلمة المرور أو اسم المستخدم.

ثم مطابقة رقم الهوية وتعبئة رمز التحقق الموجود بالصورة أمامك، ثم النقر على التالي، وسيتم الحصول على بيانات الدخول لنظام نور التعليمي لاستخراج النتائج، وذلك باختيار الابن المراد عرض نتيجته ثم النقر على إشعار بنتيجة الطالب، ثم اختيار الفصل الدراسي الثاني أو الأول، والنقر على “ابحث” وسيتم عرض النتيجة.

ويجب العلم أن تعطل نظام نور أدى إلى تأخر حصول الطلاب وأولياء أمورهم على نتائج اختبارات الفصل الثاني، وهذا التعطل نتيجة للضغط الكبير على موقع نتائج الطلاب، حيث لم تعلن المدارس عن توفر النتائج عبر منصة مدرستي التعليمية، وإنما تتوفر فقط من خلال نظام نور للنتائج وتطبيق مدرستي النتائج للجوالات، فمن يرغب في الحصول على شهادات الطلاب الآن، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط المرفق، كما يمكنكم متابعة طريقة استخراج نتائج الطلاب من نظام نور من خلال الفيديو التالي:

ومن المقرر أن يتم إطلاق شهادات الطلاب أو إعلان النتائج برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق، فور الانتهاء من رصد الدرجات لكافة الطلاب والطالبات بجميع المراحل الدراسية واعتمادها بشكل رسمي من قبل قادة المدارس.

نظام نور نتائج الفصل الثاني 1443

بدأت الاختبارات التحريرية لجميع الطلاب والطالبات بكافة المراحل الدراسية اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 3 شعبان، وتستمر الاختبارات على مدار الأسبوع لتنتهي يوم الخميس الموافق لتاريخ 7 شعبان 1443هـ، ويتم تقسيم الطلاب لمجموعات في اليوم الواحد وفقاً للنماذج التشغيلية المعتمدة للمدرسة، ويجب أن تجري الاختبارات في جلسة واحدة ولا تزيد عن مادتين دراسيتين.

وقد أعلنت بعض المدارس المتوسطة والابتدائية عن رفع نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني اليوم الأربعاء بتاريخ 9 مارس 2022م الموافق لتاريخ 6 شعبان 1443هـ عبر موقع نظام نور المركزي لنتائج الطلاب، لكي يتمكن ولي الأمر أو الطالب من دخول حسابه واستخراج الشهادة من خلاله أو من خلال تطبيق توكلنا.

خطوات دخول نظام نور عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد

يتم الدخول إلى نظام نور للنتائج من خلال تعبئة اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بحساب أبشر عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد الإلكترونية، كما يمكن النقر على رابط بوابة النفاذ الموحد الإلكترونية من الصفحة الرئيسية في نظام نور 1443، ثم تسجيل الدخول ببيانات ابشر عبر نفاذ، وسوف تصلك رسالة تتضمن كلمة المرور المؤقتة، قم بكتابتها ثم النقر على متابعة.

وسيتم التحويل بشكل تلقائي إلى نظام نور الصفحة الرئيسية من حسابك الخاص لاستخراج نتائج الطلاب الفصل الثاني لمراحل التعليم العام سواء المتوسطة أو الثانوية أو الابتدائية، ويعد النفاذ الوطني الموحد هو بديل موقع نور بالهوية الوطنية فقط ورمز التحقق، حيث كانت الوزارة خلال السنوات الماضية تعمل على تخفيف الضغط عن الموقع المركزي بإطلاق موقع نظام نور بالسجل وبدون رقم سري.

وكان يتم تفعيل نظام نور برقم الهوية فقط ورمز التحقق أثناء الاستعلام عن نتائج الاختبارات النهائية، ولكن في الوقت الحالي ربطت بوابة النفاذ الوطني الموحد ببرنامج نور حتى يتمكن ولي الأمر من تسجيل دخول صفحة نتائج نظام نور عن طريق إدخال بيانات ابشر لولي الأمر، ويمكنكم مشاهدة خطوات الدخول إلى نظام نور بواسطة تعبئة بيانات ابشر في بوابة النفاذ الموحد عن طريق الفيديو التوضيحي التالي:

طريقة استخراج نتائج الطلاب العشر الأوائل من نظام نور 1443

تواصل مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي رصد درجات الطلاب والطالبات في اختبارات الفصل الدراسي الأول 1443، وتدقيقها لكافة الصفوف التعليمية، إلى جانب استخراج نتائج الطلاب وكشوف الدرجات واستكمال رفع الدرجات على نظام نور نتائج الطلاب ١٤٤٣ المركزي، ويتم ذلك وفق آلية محددة اعتمدتها وزارة التعليم عام.

ويتم استخراج العشر الأوائل من حساب مدير المدرسة في نظام نور المركزي للإطلاع على أسماؤهم من خلال تسجيل دخول نظام نور ثم اتباع الخطوات التالية:

المرحلة الابتدائية: تسجيل دخول نظام نور للنتائج > التقارير > تقارير الدرجات > كشف مراجعة درجات الطلاب.

المتوسطة: الدخول إلى موقع نور بالهوية > التقارير > تقارير الإحصائية > بيان بأسماء الطلاب العشر الأوائل.

خطوات استخراج نتائج نظام نور 1443

يتيح نظام نور للتعليم عن بعد إمكانية استخراج نتائج الطلاب والطالبات من حساب ولي الأمر الشخصي في نظام نور لنتائج الطلاب من خلال الدخول إلى نظام نور للنتائج باتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم تعبئة بيانات الدخول لولي الأمر أو الطالب والطالبة وهي اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”، وفي حال الرغبة في تسجيل الدخول عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد.

فيتم النقر على أيقونة الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد، ثم تعبئة بيانات ابشر، وإدخال كلمة المرور المؤقتة، وسيتم التحويل إلى نظام نور لنتائج الطلاب المركزي، ومن الصفحة الرئيسية لنظام نور المركزي، قم بالنقر على “إشعار بنتيجة الطالب” المراد عرض نتيجته للفصل الثاني بالمرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية، ثم اختيار الفصل الدراسي الثاني والنقر على زر “ابحث”، وسيتم عرض شهادة الطالب بشكل مباشر عبر موقع نور التعليمي.

كما يمكن عرض نتائج الطلاب والطالبات بالمرحلة الابتدائية عن طريق النقر على أيقونة “التقارير” للطالب المراد عرض نتيجته، ثم من كشوف الدرجات قم بالنقر على “إشعار بنتيجة الطالب”، واختيار الفصل الدراسي والضغط على زر “ابحث”، وسيتم عرض النتيجة للطالب أو الطالبة بشكل مباشر، ويمكنكم متابعة خطوات استخراج نتائج نظام نور للطلاب والطالبات من خلال الفيديو المرفق عالية.

طريقة استخراج النتائج برقم الهوية نظام نور

من يرغب في التعرف على خطوات استخراج نتائج الطلاب في نظام نور من حساب ولي الأمر أو الطالب بالمرحلة الابتدائية أو المتوسطة، يمكنه ذلك من خلال قراءة الخطوات الموضحة بالنقاط المرفقة، وسيتم استخراج الشهادات مباشرة عبر موقع نور للشهادات المركزي.

أما بالنسبة لخطوات استخراج نتائج طلاب الثانوية إشعارات الفصل، فيتم من خلال النقر على التقارير، ثم تقارير أخرى، ثم النقر على الإشعار الأكاديمي، ثم النقر على السهم وتنزيل الشهادة على الجهاز الخاص بك، ويمكنكم التعرف على خطوات الإطلاع على نتائج الأبناء بالمرحلة الابتدائية أو المتوسطة والثانوية من خلال متابعة الشرح الموضح بالفيديو التالي:

خطوات إنهاء أعمال الاختبارات للابتدائي 1443

بدأت وزارة التعليم عام في تنفيذ اختبارات نهاية الفصل 1443 لكافة الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام، وحالياً تزداد عملية البحث عن خطوات إنهاء أعمال الاختبارات للمرحلة الابتدائية وإخراج النتائج في نظام نور برقم الهوية 1443، لذلك قمنا بتوفير الخطوات من خلال النقاط التالية:

إنهاء رصد الدرجات لجميع الطلاب مع المراجعة والتدقيق.

إدخال درجات المراجعة من الاختبارات > الدرجات > إدخال درجات المراجعة.

إغلاق الدرجات من خلال النقر على الاختبارات > إغلاق الدرجات.

القيام بإغلاق المهارات، اعتماد تقييم الطلاب في الفصول، والاعتماد النهائي للطلاب الذين لديهم ضعف في مادة أو أكثر.

طباعة المبيضات من خلال النقر على التقارير > تقارير الدرجات > المبيضات.

ترفيع الطلاب من شؤون الطلاب > الطلاب أو الطالبات > تعيين صفوف الطلبة للعام الجديد > تفعيل الترفيع وترفيع كافة الصفوف.

طباعة الشهادات من خلال النقر على التقارير > تقارير الطلاب > شهادات الطلاب.

نظام نور إعادة ضبط اسم المستخدم أو كلمة المرور

في حال نسيان اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بحساب ولي الأمر في نظام نور المركزي، فيتم إعادة ضبط البيانات مرة أخرى عن طريق اتباع بعض الخطوات اليسيرة عبر نظام نور لولي الأمر 1443، حيث يتم الدخول أولاً إلى نظام نور الشاشة الرئيسية باتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم النقر على “هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم”.

ثم بعد ذلك يتم مطابقة رقم الهوية الوطنية بتعبئة رقم الهوية ورمز التحقق ثم النقر على “التالي”، ثم يتم اختيار طريقة إرسال البيانات الجديدة للمستخدم عن طريق رقم الجوال المسجل في نظام نور أو عن طريق البريد الإلكتروني المسجل أيضاً بالنظام.

ويجب الانتباه إلى أنه سيتم مطابقة رقم الجوال أو البريد الإلكتروني بالبيانات المسجلة في نظام نور التعليمي، وفي حال عدم وجود بريداً إلكترونياً أو جوالاً مسجلاً بشكل مسبق في نظام نور 1443، فيجب مراجعة قائد المدرسة أو مسؤول النظام للجهة التابع لها، قم باختيار الوسيلة التي يتم إرسال رسالة التحقق من خلالها.

ثم أنقر على أيقونة “إرسال”، وسيتم إرسال رمز التحقق على الجوال أو عبر البريد الإلكتروني، قم بكتابة الرمز ثم النقر على “إدخال”، ثم قم بإدخال كلمة السر الجديدة وتأكيدها، والنقر على “حفظ”، ومن يرغب في التعرف على الخطوات بشكل مفصل، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

نظام نور تقديرات المقررات الدراسية للطلاب

من يرغب في التعرف التعرف على تقديرات المقررات الدراسية والمعدلات الفصلية والتراكمية، ورمز التقدير الحاصل عليه الطالب أو الطالبة، والدرجة أو المعدل، يمكنه ذلك عن طريق الإطلاع على الجدول التوضيحي التالي:

م التقدير رمز التقدير المعدل أو الدرجة 1 ممتاز مرتفع أ+ من 95 إلى 100 2 ممتاز أ من 90 إلى أقل من 95 3 جيد جداً مرتفع ب+ من 85 إلى أقل من 90 4 جيد جداً ب من 80 إلى أقل من 85 5 جيد مرتفع ج+ من 75 إلى أقل من 80 6 جيد ج من 65 إلى أقل من 75 7 مقبول مرتفع د+ من 60 إلى أقل من 65 8 مقبول د من 50 إلى أقل من 60 9 غير مجتاز راسب ر أقل من 50 10 محروم ن صفر “محروم” 11 ناقص غير مكتمل ص “مؤجل”

خطوات استخراج نتائج الطلاب من منصة مدرستي التعليمية

أعلنت بعض المدارس الابتدائية بالمملكة مثل مدرسة بدر الابتدائية عن عدم ظهور نتائج الطلاب في نظام نور لنتائج الطلاب 1443، ومن ثم نشر نتيجة الفصل الثاني للعام الدراسي الجاري عبر منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد بشكل فردي يضمن خصوصية الطالب والطالبة.

حيث يمكنكم من خلال منصة مدرستي الآن الإطلاع على نتائج الأبناء المتاحة من خلالها في حال عدم نشرها على نظام نور للنتائج المركزي، وأخذ نسخة منها، ومن يرغب في التعرف على خطوات استخراج نتائج الطلاب من منصة مدرستي التعليمية (madrasati sa) يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التالي:

استخراج وطباعة شهادة مرتبة الشرف نظام نور

حيث أن العام الحالي هو العام الذي سوف تتخرج به الدفعة الأولى لنظام المقررات لدى المدارس التي تقوم بتطبيق النظام بعد تعميم التوسع الكلي، وحيث أن دليل نظام المقررات ينص على منح مرتبة الشرف الأولى للخريجين الحاصلين على معدل تراكمي 97% فأكثر، ومنح مرتبة الشرف الثانية للخريجين الحاصلين على معدل تراكمي 95% وأقل من 97% بشرط عدم وجود رسوب والتخرج في مدة يكون الحد الأقصى لها ثلاث سنوات.

فقد قمنا بتوفير خطوات استخراج وطباعة شهادة مرتبة الشرف من نظام نور لنتائج الطلاب لخريجي وخريجات الصف الثالث الثانوي، حيث يتم دخول نظام نور المركزي، ومن التقارير تقارير المقررات مرتبة الشرف، ثم تعبئة فصل التخرج، ثم اختيار اسم الطالب/الطالبة، ثم تعبئة الرقم الأكاديمي للطالب، ثم النقر على أيقونة عرض وتحميل الشهادة بصيغة pdf ثم طباعتها.

رابط نظام نور برقم الهوية 1443

تتيح وزارة التعليم عام في الوقت الحالي إمكانية دخول نظام نور للنتائج عن طريق تعبئة بيانات المستخدم للدخول إلى الصفحة الخاصة بولي الأمر أو الطالب، وذلك لاستخراج نتائج الاختبارات للطلاب أو الطالبات، أو لتسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ وفق فترات التسجيل المعلنة من جانب الوزارة رسمياً.

كما يمكن من خلال نظام نور ولي الأمر 1442 أيضاً تسجيل الأطفال في الروضة أو التسجيل في رياض الأطفال 1443 وفق تواريخ الميلاد المعلنة من جانب الوزارة والتي جرى عليها التعديل منذ أيام قلائل بزيادة ثلاثة أشهر للمستويين الثاني والثالث من أجل منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلاب للتسجيل بهذه المرحلة للعام القادم 1443.

فعند الانتهاء من رصد درجات الطلاب بالمرحلة الابتدائية واعتماد نتائج الفصل الدراسي الجاري، سيتم نشر الشهادات عبر موقع نور للنتائج، حتى يصبح بإمكانكم الآن الإطلاع على نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم هوية الطالب أو عن طريق الدخول إلى نظام نور ولي الأمر دون الحاجة للرجوع إلى المدرسة التابع لها الطالب.

استخراج النتائج برقم الهوية في نظام نور للمتوسطة

بعد أن تم الانتهاء من فترة اختبارات المرحلة المتوسطة الفصل الدراسي الثاني 1442هـ، فمن المقرر أن يتم رصد الدرجات واعتمادها ونشرها عبر نظام نور للنتائج 1442، ويمر استخراج نتائج المتوسطة بعدد من الخطوات التي يمكن إجمالها في التالي:

التأكد من اكتمال رصد الدرجات للطلاب والطالبات بالمرحلة المتوسطة عن طريق الدخول إلى نظام نور الصفحة الرئيسية، ثم النقر على التقارير، ثم التقارير الإحصائية، ثم تقارير البيانات المفقودة. مراجعة الدرجات للطلاب وفق قواعد المراجعة النهائية المعتمدة. إدخال الدرجات للطلاب والطالبات بعد المراجعة النهائية للدرجات عن طريق الدخول إلى نظام نور > الدرجات > إدخال درجات المراجعة، ويتم البحث بمواد الإكمال (عند حصول الطالب على نفس الدرجة، يتم تكرار الدرجة بخانة المراجعة، أما في حال حصول الطالب على درجة أقل من الدرجة المرصودة في نظام نور، يتم تدوين الدرجة الحاصل عليها بعد المراجعة). يجب عدم ترك أي خانة فارغاً حتى وإن لم يتم قبول الزيادة، ويتم تكرار الدرجة كما هي، حيث أن ظهور اسم الطالب في قائمة المراجعة النهائية يستوجب رصد الدرجات للطالب في هذه الخانة. طباعة المسودة من أيقونة التقارير > تقارير الدرجات > المسودات. إغلاق درجات الفصل الدراسي الثاني من خلال النقر على الدرجات > إغلاق إدخال الدرجات > درجات الفصل الثاني. طباعة المبيضات من أيقونة التقارير > تقارير الدرجات > المبيضات. الترفيع والترحيل عن طريق النقر على أيقونة الطلاب > تعيين صفوف الطلبة في العام الجديد. طباعة شهادات النجاح للفصل الدراسي الثاني الدور الأول لطالبات وطلاب المرحلة المتوسطة من تقارير ثم تقارير الدرجات ثم شهادات الطلاب، ويتم تسليم الصورة للطالبة والأصل يحفظ بالملف.

رابط نظام نور نتائج الطلاب ١٤٤٣ برقم الهوية فقط

لم يتم إعلان النتائج برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق فقط وتفعيل رابط موقع نظام نور بالهوية أو رابط نظام نور بدون كلمة سر بشكل رسمي من جانب وزارة التعليم عام حتى الآن، فبعد أن ربطت الوزارة نظام نور ببوابة النفاذ الوطني الموحد، فمن المحتمل ألا يتم تفعيل نظام نور بالهوية فقط.

حيث تم تسهيل دخول نظام نور في حال نسيان بيانات الدخول عن طريق بوابة نفاذ بتعبئة البيانات الخاصة بحساب أبشر، وحتى الآن تعتبر بوابة النفاذ الوطني الموحد هي البديل لموقع نظام نور بالسجل فقط لحين صدور إعلان رسمي من قبل الوزارة بإطلاق نظام نور برقم الهوية فقط.

تحديث: تم الإعلان من جانب كافة المدارس بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس بتاريخ 7 شعبان 1443هـ الموافق لتاريخ 10 مارس 2022م عن إطلاق نتائج الطلاب والطالبات الفصل الدراسي الثاني ورفعها على نظام نور للنتائج المركزي، حيث يتاح لأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج أبنائهم الآن عن طريق تسجيل دخول نظام نور أو من خلال تطبيق توكلنا، حيث يمكنكم تفعيل التنبيهات على توكلنا لإشعاركم بالنتيجة فور اعتمادها ورفعها مباشرةً.