نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور برقم الهوية نتائج الطلاب عبر منصة نور التعليمية noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثيرون في معرفة طريقة الاستعلام عن منصة نور برقم الهوية نتائج الطلاب تزامنًا مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية، يعتبر نظام نور أو كما يطلق عليه اسم “منصة التعليم الموحد” من أنجح الأنظمة التعليمية التي تم تطبيقها خلال السنوات الأخيرة في المملكة والذي يقدم مجموعة من الخدمات التعليمية المتميزة للطلاب.

نور برقم الهوية نتائج الطلاب

أطلقت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية نظام نور التعليمي لمواجهة فيروس كورونا المستجد والذي يتيح للطلاب إمكانية الحصول على نتائجهم الدراسية إلكترونيًا بمجرد إدخال بعض البيانات الخاصة بالطالب بطريقة صحيحة، أشار الكثيرون بدور نظام نور في العملية التعليمية في الوطن العربية كله حيث يقدم إفادة كبيرة للطلبة وأولياء الأمور وكذلك المعلمين حيث تنظم هذه المنصة العديد من الدورات للمعلمين والتي تهدف إلى تحسين قدراتهم في التعليم عن بعد، يتيح هذا النظام لأولياء الأمور متابعة سير الطالب في العملية التعليمية وتحديد مستواه وتحصيله الدراسي بدقة والوقوف على نقاط الضعف لديه والعمل على تقويتها.

رابط منصة نور التعليمية

يمكن بسهولة الاستعلام والحصول على نتائج الطلاب إلكترونيًا من البيت حيث صرحت وزارة التربية والتعليم السعودية بالرابط الخاص لمنصة نور.

الاستعلام عن النتائج برقم الهوية

تسهيلًا على الطلبة وأولياء الأمور أتاحت وزارة التربية والتعليم السعودية إمكانية الاستعلام عن النتائج برقم الهوية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الخاص بنظام نور التعليمي .

بعد ذلك تسجيل الدخول للحساب الخاص بك من خلال كتابة الاسم وكلمة السر.

ثم تسجيل عبارة التحقق المرئي.

بعد ذلك الضغط على أيقونة نتائج الطلاب الموجودة في الصفحة الرئيسية.

ثم تسجيل رقم الهوية ثم الضغط على زر الاستعلام.

بعد ذلك يظهر لك على الفور النتيجة الخاصة بالطالب المحدد ثم طباعة النتيجة.

بالتالي تكرر نفس الخطوات للاستعلام عن نتيجة باقي الأبناء.

في نهاية مقال نور برقم الهوية نتائج الطلاب حيث تم التعرف على هذه المنصة التعليمية التي تقدمها الوزارة. للتسهيل على الطلبة وأولياء الأمور والمدرسين. مع توضيح الرابط الخاص بهذه المنصة وعرض كيفية الاستعلام عن النتائج من خلال رقم الهوية.