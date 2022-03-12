صحيفة إماراتية: استهداف الحوثيين لمصفاة الرياض جريمة حرب

وقالت الصحيفة، فى افتتاحيتها اليوم السبت، "إن الميليشيات تقوم بتهديد حياة الآمنين بتعمد تنفيذ الهجمات على المواقع المدنية والمصالح الاقتصادية، ناهيك عما يشكله إرهاب الميليشيات من خطر على أمن المنطقة.
وأضافت أن الاعتداء "جريمة حرب" تتطلب من المجتمع الدولى دعم الإجراءات التى تتخذها المملكة العربية السعودية لوقف الإرهاب وردع المعتدى، وللحيلولة دون استمرار الميليشيات باستهداف المصالح الحيوية، خصوصا أن إدراج "الحوثيين" على قوائم الإرهاب يفتح المجال واسعا أمام دعم التحركات والجهود الجادة تجاه تجفيف منابع تمويلهم، بهدف ثنيهم عن الإمعان فى تهديد دول الجوار ومواصلة القرصنة وإرسال المسيرات والقوارب المفخخة، وتنفيذ خطتهم الأوسع والأشمل لنشر الإرهاب والفوضى فى المنطقة.
وأكدت أنهم يصرون على جرائمهم، ويتعنتون تجاه قبول كل المحاولات المبذولة لوقف إطلاق النار وإيجاد حل سلمى للأزمة اليمنية وإحلال السلام، ضاربين بالاتفاقات الدولية عرض الحائط.
وختمت الصحيفة افتتاحيتها بالإشارة إلى ضرورة خروج المجتمع الدولى من حالة اللامبالاة واتخاذ موقف حاسم تجاه هذه الجرائم بحق الشعب اليمنى ودول المنطقة التى تمتلك كل الحق فى اتخاذ كل الإجراءات لضمان أمنها وأمن شعوبها وحماية سيادتها، لأنه لا يمكن التعايش فى ظل بيئة مليئة بالقتل والتشريد والإرهاب.
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