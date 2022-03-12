نائبة الرئيس الأمريكى تصف التزام بلادها بالدفاع عن أعضاء الناتو بـ«الصارم»

جدة - نرمين السيد - وقالت هاريس- خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس، اليوم الجمعة: "نأخذ دورنا وعلاقاتنا داخل حلف الناتو على محمل الجد تماما.. ومستعدون للتصرف بناء على الكلمات التى نتحدث بها عندما نقول إن الاعتداء على دولة عضوة يعد اعتداء على جميع الأعضاء".

وأضافت أن الرد على ما وصفته بـ "الهجوم الروسي" على أوكرانيا يعنى التأكيد مجددا على التزام "الناتو"، موضحة "أن العمل الذى يُجرى ردا على حرب بوتين يشمل الوقوف بقوة داخل الحلف لدعم احتياجات شركائنا"، مشيدة بدعم رومانيا للاجئين الأوكرانيين، وأن الاحتياجات الإنسانية "كبيرة وفورية".

وشددت على أن الولايات المتحدة من شأنها الالتزام بتمويل إضافى بهدف المساعدة فى تخفيف الأزمة الإنسانية فى أوروبا.

وبسؤال هاريس عن احتمالية أن تمتد الحرب إلى داخل رومانيا، أجابت "بما أن الأمر متعلق بما قد يكون سلوك بوتين فى المستقبل، فلا يمكننى التكهن.. لكننا واضحون فى موقفنا كأعضاء فى الناتو، الهجوم على عضو يعد هجوما على الجميع كافة".

بدوره، سعى الرئيس الرومانى إلى التخفيف من المخاوف إزاء احتمالية أن يوجه بوتين نصب عينيه على رومانيا فى المرحلة المقبلة.. وقال "ليس لدينا معلومات تفيد بأن رومانيا ستمثل هدفا للعدوان.. ومن جهة أخرى، فمن الواضح للغاية أن هذا العمل الروسى وهذه الحرب بدأت ضد أوكرانيا، وخلقت بكل تأكيد صعوبة للتوصل إلى نتيجة أو لتأكيد مرئى أو لنتيجة واضحة".