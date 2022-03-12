تناوله صباحا لتنظيف القولون في 3 أيام ستنزل منك 9 كيلو من الفضلات الكريهة وسيختفي الإمساك وتخف بطنك

المشروبات الساخنة تساعد على التخلص من المشاكل المعقدة التي تصيب الإنسان بسبب العديد من المشاكل الصحية سواء من خلال تناول مكونات غير صحية أو من خلال فعل بعض العادات غير الصحية التي تؤثر على جسم الإنسان ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن احد المشروبات التي تساعد على التخلص من مشاكل المعدة وأحد أبرز مشاكل المعدة هي مشكلة البراز المتحجر الذي يكون من الصعب التخلص منه ‏لذلك لا بد من استخدام المشروبات الصحيحة التي تساعد على ‏التخلص من هذا البراز وجعل المعدة لينة ‏وسنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى يكون ‏مشروب التخلص من السموم الموجودة في القولون والبراز المتحجر جاهزًا.

مكونات ‏مشروب تنظيف القولون من السموم والبراز المتحجر

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نحتاج إلى بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على التخلص من سموم القولون والبراز المتحجر الذي يكون من الصعب التخلص منه من خلال الأدوية أو الطرق التقليدية ‏ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى يكون مشروع تنظيف المعدة من السموم جاهز ‏والمكونات التي نحتاج إليها هي:

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1\4‬ ملعقة من بذور الحلبة‬

1\4‬ ملعقة من بذور اليانسون‬

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‫ 1\4‬ ملعقة من الزنجبيل المطحون‬

كوب من الماء

ملعقة من العسل الطبيعي

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طريقة إعداد مشروب تنظيف القولون من السموم والبراز المتحجر

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد ‏مشروب تنظيف القولون من السموم والبراز المتحجر ‏وهذه الطريقة هي:

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