نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تناوله صباحا لتنظيف القولون في 3 أيام ستنزل منك 9 كيلو من الفضلات الكريهة وسيختفي الإمساك وتخف بطنك في المقال التالي
المشروبات الساخنة تساعد على التخلص من المشاكل المعقدة التي تصيب الإنسان بسبب العديد من المشاكل الصحية سواء من خلال تناول مكونات غير صحية أو من خلال فعل بعض العادات غير الصحية التي تؤثر على جسم الإنسان ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن احد المشروبات التي تساعد على التخلص من مشاكل المعدة وأحد أبرز مشاكل المعدة هي مشكلة البراز المتحجر الذي يكون من الصعب التخلص منه لذلك لا بد من استخدام المشروبات الصحيحة التي تساعد على التخلص من هذا البراز وجعل المعدة لينة وسنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى يكون مشروب التخلص من السموم الموجودة في القولون والبراز المتحجر جاهزًا.
مكونات مشروب تنظيف القولون من السموم والبراز المتحجر
نحتاج إلى بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على التخلص من سموم القولون والبراز المتحجر الذي يكون من الصعب التخلص منه من خلال الأدوية أو الطرق التقليدية ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى يكون مشروع تنظيف المعدة من السموم جاهز والمكونات التي نحتاج إليها هي:
- 1\4 ملعقة من بذور الحلبة
- 1\4 ملعقة من بذور اليانسون
- 1\4 ملعقة من الزنجبيل المطحون
- كوب من الماء
- ملعقة من العسل الطبيعي
طريقة إعداد مشروب تنظيف القولون من السموم والبراز المتحجر
فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد مشروب تنظيف القولون من السموم والبراز المتحجر وهذه الطريقة هي:
- نضع كوب من الماء على النار حتى يغلي بعد ذلك نضيف له 1\4 ملعقة من بذور الحلبة وربع ملعقة من اليانسون وربع ملعقة من الزنجبيل المطحون حتى تغلي كل هذه المكونات معا نرفع الماء المغلي من النار.
- نترك الماء في الخارج قليلا بعد ذلك نضيف له ملعقة من العسل الطبيعي ونستمر في تحريك المكونات ونقوم بتصفية المشروب من البذور.
- بعد ذلك يمكن تناول هذا المشروب يوميا للتخلص من سموم القولون وذلك إذا كان الشخص يعاني من أعراض البراز المتحجر.
- يساعد هذا المشروب على حل العديد من المشاكل الصحية التي تصيب المعدة.
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