الإصابات والوفيات فى ارتفاع.. الوضع الوبائى لكورونا حول العالم

جدة - نرمين السيد - وأعلنت سلطات الصحة الفرنسية تسجيل 134 حالة وفاة، و72 ألفا و399 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المسجلة إلى 140 ألفا و29 حالة، وحصيلة الإصابات إلى 23 مليونا و381 ألفا و279 إصابة.

وفى إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 156 حالة وفاة، و53 ألفا و127 إصابة جديدة، يرتفع بها إجمالى الوفيات إلى 156 ألفا و649 حالة، وإجمالى الإصابات التراكمى إلى 13 مليونا و268 ألفا و459 إصابة.

ورصدت سلطات الصحة اليونانية 49 حالة وفاة، و21 ألفا و260 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالى الوفيات 26 ألفا و473 حالة، والإصابات مليونين و604 آلاف و646 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية فى بنجلادش 5 وفيات و257 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليصل إجمالى الوفيات إلى 29 ألفا و105 حالات، والإصابات إلى مليون و949 ألفا و55 إصابة.

وأبلغت وزارة الصحة فى تشيلى عن وفاة 132 شخصا وإصابة 18 ألفا و326 آخرين خلال اليوم الأخير؛ ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 43 ألفا و659 حالة، والإصابات إلى 3 ملايين و269 ألفا و62 إصابة.

وفى صربيا، سجلت السلطات الصحية 2230 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و937 ألفًا و183 إصابة، كما سجلت 19 حالة وفاة، ليبلغ إجمالى الوفيات 15 ألفًا و552 حالة.

وفى أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 225 إصابة؛ ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 790 ألفًا و378 إصابة، فى حين سجلت 14 حالة وفاة؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى 9589 حالة على مستوى البلاد.

وفى سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 7 حالات وفاة؛ ليرتفع بذلك إجمالى عدد الوفيات إلى 16 ألفًا و381 حالة على مستوى البلاد منذ بدء تفشى الوباء حتى الآن.

وفى بروناي، سجلت السلطات الصحية 2914 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 106 آلاف و936 إصابة، كما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 77 حالة وفاة بعد تسجيل حالتى وفاة.

وفى نيبال، سجلت السلطات الصحية 77 إصابة جديدة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 977 ألفًا و936 حالة، فيما سجلت حالة وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات فى البلاد 11 ألفًا و950 حالة.

وفى كوبا، سجلت السلطات الصحية 568 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و75 ألفًا و616 حالة، كما بلغ إجمالى الوفيات 8503 حالات عقب تسجيل حالة وفاة على مدار أمس.

وفى كينيا، سجلت السلطات الصحية 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 323 ألفًا و160 حالة، بينما توقف إجمالى الوفيات عند 5644 حالة.

وفى سنغافورة، سجلت السلطات الصحية 15 ألفًا و345 إصابة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 917 ألفًا و103 حالات، فى حين سجلت 13 حالة وفاة لتصل الحصيلة إلى 1129 حالة على مستوى البلاد.