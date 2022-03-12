نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سجل الآن: آلية التسجيل في منحة غلاء المعيشة “الـ 100 ألف دينار” وما هي الفئات المستحقة في العراق في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في منحة غلاء المعيشة “الـ 100 ألف دينار”، شهدنا خلال الساعات القليلة الماضية إقبالا كثيفا من قبل الكثير من المواطنين في العراق على منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل للتعرف على آلية التسجيل في منحة غلاء المعيشة الـ 100 ألف دينار، وذلك بعد أن صرحت رئاسة الوزراء بالعراق عن توفير منحة مالية لبعض الفئات المتضررين من سوء الأوضاع الحالية والظروف المعيشية خاصتا بعد غلاء الأسعار في الفترة الماضية، حيث أتاحت الحكومة العراقية تلك المنحة لمساندة تلك الفئات والتي تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق في التغلب على صعوبة الحياة وتحسين وضعهم المادي والارتقاء بمستواهم المعيشي، وهنا سوف يستعرض لكم موقع ثقفني كافة التفاصيل المتعلقة بمنحة الـ 100 ألف دينار وآلية التسجيل وما هي الفئات المستحقة لمنحة غلاء الأسعار.

الفئات المستحقة في منحة غلاء المعيشة “100 ألف دينار” العراق

هناك أربع فئات فقط من المواطنين العراقين المستحقين على الحصول على منحة الـ 100 ألف دينار كما صرحت بها الحكومة العراقية ممثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي جاءت على النحو الآتي:

الأشخاص ذو الهمم ” المعاقين”. تتضمن المنحة الأشخاص الموظفين. تتضمن المواطنين ذات دخل محدود. وكذلك تتضمن الأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

آلية التسجيل في منحة الـ 100 ألف دينار

هناك مجموعة من الخطوات البسيطة التي يجب عليك اتباعها للتسجيل في منحة 100 ألف دينار للفئات المستحقة لتلك المنحة والتي ذكرناها مسبقا، وسوف نستعرض لكم خطوات التسجيل للحصول على منحة غلاء الأسعار غبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق فعليكم متابعة ما يلي:

في بدابة الأمر عليك بالذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر شبكة الإنترنت.

ثم عليك بالقيام بإدخال كافة البيانات المطلوبة الخاصة بك.

ثم بعد ذلك عليك بالقيام بالضغط على أيقونة تسجيل.

صرف منحة غلاء المعيشة “100 ألف دينار” بالعراق

عليكم الأخذ في الاعتبار أنه لم يتم تحديد موعد بشكل رسمي لصرف منحة الـ 100 ألف دينار حتى وقتنا هذا، ولكن تستقبل حاليا الحكومة العراقية طلبات المتقدمين لطلب المنحة، والجدير بالذكر أنه أشارت عدة مصادر بأن سوف يتم صرف منحة غلاء المعيشة الـ 100 دينار خلال أيام قليلة قبل حلول شهر رمضان الكريم، وذلك لتلبية احتياجات ومتطلبات المستحقين لمنحة غلاء المعيشة خاصتا في شهر رمضان المبارك.