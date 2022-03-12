كييف: جنود روس يخطفون عمدة مدينة أوكرانية

اختُطف عمدة ميليتوبول، الجمعة، بأيدي جنود روس في هذه المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن مسؤولون أوكرانيون، وهو ما أكده لاحقا الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقال البرلمان الأوكراني "رادا" على تويتر إن "مجموعة من عشرة محتلين خطفوا رئيس بلدية ميليتوبول إيفان فيدوروف"، مضيفا: "كان يرفض التعاون مع العدو".

بحسب المصدر نفسه، اعتُقل العمدة أثناء وجوده في مركز الأزمات بالمدينة، على بعد نحو 120 كيلومترا جنوب زابوروجيا، حيث كان يتابع مسائل تتعلق بالإمداد.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو مساءً، "اليوم في ميليتوبول، أسر الغزاة عمدة المدينة إيفان فيدوروف. عمدة يدافع بشجاعة عن أوكرانيا وأفراد مجتمعه".

أضاف: "يتعلق الأمر بكل وضوح بمؤشر على ضعف الغزاة (...) لقد انتقلوا إلى مرحلة جديدة من الإرهاب يحاولون من خلالها القضاء على ممثلي السلطات الأوكرانية المحلية الشرعية".

وتابع زيلينسكي: "بالتالي يعدّ القبض على عمدة ميليتوبول جريمة ليس بحق شخص محدد وضد مجتمع معيّن وضد أوكرانيا فحسب. إنها جريمة ضد الديمقراطية في ذاتها (...) إن أعمال الغزاة الروس ستتم مساواتها بأفعال إرهابيي (تنظيم) داعش".

في وقت سابق نشر نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، كيريلو تيموشنكو، مقطع فيديو على تلغرام يظهر جنودا من مسافة بعيدة يخرجون من مبنى ويمسكون رجلا يرتدي ملابس سودا، وبدا أن رأسه مغطى بكيس أسود.

بحسب البرلمان الأوكراني "رادا"، كانت مسؤولة محلية أُخرى، هي نائبة رئيس مجلس زابوروجيا الإقليمي، ليلى إبراغيموفا ، قد اختُطِفت ثم أطلق سراحها قبل أيام قليلة.