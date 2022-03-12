اطلب تمويل تكميلي من بنك البلاد بأقل راتب ولا يشترط كفيل بشروط ميسرة وسداد على 60 شهر

تزداد عمليات البحث بشكل تدريجي في الآونة الأخيرة حول تمويل بنك البلاد، حيث يتميز بنك البلاد بتقديم تمويل تكميلي لا يشترط كفيل ويختص بالسعوديين والمقيمين على حسب نظام الشركة أو البنك، ويمتاز التمويل بالكثير من المزايا لا يطلب ضامن للحصول على القرض، ومن مزاياه ايضا ما سوف نذكره بالمقال ونوضح شروط الحصول على القرض وكيفية الحصول عليه وكما سنوضح الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها للبنك، فهو معونة إضافية لمن حصل على قرض ويحتاج المزيد من المال لتيسير احتياجاته المعيشية لديه، حيث أن تعد المنتجات التمويلية بشكل عام من أكثر الطلبات للعديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية، ومن هنا تقدم البنوك والشركات أنواع كثيرة من القروض منها من يشمل المقيمين، حيث يعد بنك البلاد من افضل البنوك الموجودة في السعودية معتمد من البنك المركزي يقدم مميزات للعملاء تجعله في المرتبة المفضلة لكل هذه الخصائص والتي منها القرض يشمل الوافدين والمواطنين والمتقاعدين.

أهم مميزات التمويل التكميلي من بنك البلاد:

من مزاياه فهو منتج يتوافق مع أحكام وشروط الدين الإسلامي.

من مميزاته يسدد على فترات مرنة وميسرة تصل إلى 5 سنوات.

التمويل متاح للمتقاعدين.

من مزاياه ايضا يمكن للمواطنين والوافدين رجال ونساء الحصول على القرض.

ومن مزاياه ايضا إمكانية السداد المبكر وفق ضوابط وأحكام البنك المركزي السعودي.

ومن اهم مزاياه سرعة إتمام الإجراءات.

الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل التكميلي من بنك البلاد:

يشترط للحصول على التمويل التكميلي ان يكون دخل المستفيد لا يقل عن 3.000 ريال سعودي للمواطنين أما الوافدين لا تقل رواتبهم عن 3.500 ريال.

يجب على الشخص المستفيد من تمويل البنك التمكن من فتح حساب جاري للحصول على المبالغ المالية.

من الضروري أن يكون العميل موظف في إحدى القطاعات (عام – خاص) فترة محددة على رأس العمل

كيفية تقديم طلب للحصول على تمويل تكميلي بنك البلاد: