بمناسبة شهر رمضان الكريم مصرف الراجحي وتمويلك فى دقائق يقدم التمويل الشخصي بشروط ميسرة

بمناسبة القرب من شهر رمضان المبارك يقدم مصرف الراجحي تمويل شخصي بشروط ميسرة للغاية وعلى فترة سداد كبيرة، حيث يعتبر بنك الراجحي من أهم وأكبر البنوك السعودية المتواجدة في المملكة العربية السعودية، ويقدم البنك العديد من الخدمات و التمويلات الميسرة التي تساعد الملايين من المواطنين السعوديين، من أهم التمويلات التي يقدمها البنك هو التمويل الشخصي السريع فهو يخدم عدد كبير جدًا من المواطنين لبدء مشاريع جديدة،ومن خلال مقال سوف نوضح الشروط الواجب توافرها للتمويل وكيفية التقدم للحصول على التمويل واهم المستندات المطلوبة، وأهم ما يميز ذلك البنك أن التمويلات المقدمة منه متوافقة مع الشريعة الإسلامية فاعتمد ذلك البنك على كافة مبادئ الدين الإسلامي في جميع المعاملات المادية.

الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل الشخصي من بنك الراجحي:

للحصول على التمويل الشخصي من بنك الراجحي يجب توفر عدة شروط اهمها مايلي:

يتراوح عمر الشخص المتقدم بين 25 حتى 55 عام وفي حالة التقاعد لا يتعدى 70.

أن يكون دخل المقيم بالمملكة العربية السعودية كحد أدنى 5000 ريال سعودي ولا يقل عن ذلك

ويشترط للحصول على التمويل ألا يقل دخل المتقدم عن 2000 ريال سعودي بينما في حالة التقاعد فيلزم ألا يقل عن 1900 ريال سعودي.

يجب أن يكون عمل الشخص المتقدم معترف به من قبل البنك

كما يشترط للحصول على التمويل ألا تقل فترة طلب السداد عن خمسة سنوات.

المستندات والاوراق الواجب توافرها للحصول على قرض بنك الراجحي:

مطلوب تقديم نموذج طلب تمويل بها بيانات يلزم على المتقدم أن يقوم باستكمالها.

مطلوب أصل وصورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول والمقيم يقوم بتقديم جواز السفر أو الإقامة.

مطلوب إحضار خطاب موثق من جهة العمل موضح قيمة الراتب الشهري الثابت الذي يحصل عليه المتقدم كل شهر.

مطلوب تقديم خطاب تحويل الراتب.

ضرورة إحضار نموذج طلب التمويل من بنك الراجحي.

كيفية التقديم على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي: