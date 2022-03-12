اطلب الآن منحة الديوان الملكي وشروط وخطوات ورابط الحصول على منحة الأرض المجانية

يمنح الديوان الملكي كل من طلب قطعة ارض مجانية ويحتاج الى مساعدة فورية لبناء مسكن له ولاولاده حيث يدعم ويمنح الديوان الملكي المواطنين بمنحة أرض مجانية من الديوان الملكي، حق للمواطنين بالمملكة العربية السُّعُودية والذين تنطبق عليهم الشروط والقواعد المنظمة للمنحة، وهو ماسوف نوضحه بالمقال الشروط الواجب توافرها للحصول على المنحة وكيفية التقديم للحصول على منحة الارض واهم المساعدات المقدمة من الديوان الملكي، حيث تم الإعلان من الديوان الملكي عن العديد من المبادرات والمنح للمواطنين بالمملكة وذلك تنفيذاً للأوامر الملكية ومنها منحة الحصول على أراضي مجانية من الديوان الملكي للمواطنين وفق شروط محددة، ويتم التقديم على المنح عن طريق بوابة سكني الحكومية ويتم مراجعة الطلبات المقدمة وفحصها والموافقة على الطلبات المُستوفاة للشروط المعلنة، حيث توفر المملكة للمواطنين حياة كريمة لهم ولذويهم، وتعمل الحكومات بجهد كبير وعظيم على توفير كل سبل الحياة الكريمة للأشخاص، وتعمل المملكة العربية السُّعُودية جاهدة على بذل الكثير من أجل المواطنين، وذلك المنحة للاشخاص التي ليس لديهم دخل او محدود الدخل ويقدم الديوان الملكي مساعدات كثيرة للمواطنين ومنها مساعدات مالية ومساعدات للعلاج.

كيفية الحصول على منحة الأرض المجانية من الديوان الملكي:

ادخل على رابط منصه سكني

من الضروري أن يكون لدى الشخص المتقدم حساب بنكي في بوابة سكني.

أو الدخول الموقع الرسمي الديوان الملكي

ثم عليك بملء وكتابة كافة البيانات التي تخص المتقدم وهي الإسم وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف المحمول والبريد الالكتروني.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام بعد قراءة الشروط جيدا.

انتظر سوف يتم ارسال رساله نصيه إلى هاتفك للتاكيد، ثم يتم كتابه الكود يتم التأكيد وحفظ البيانات.

طريقة اخرى للتقديم للحصول على منحة الأراضي من الديوان الملكي:

ادخل على رابط منصة سكني الإلكترونية.

الضغط على ايقونة تسجيل الدخول على المنصة.

ثم تقوم بالنقر على الدخول من منصة النفاذ الوطني.

ثم عليك بإضافة رَقَم الهُوِيَّة بالمكان المخصص لاسم المستخدم.

ثم تقوم بإضافة كلمة المرور المسجل بها الحساب على بوابة أبشر الإلكترونية.

ثم عليك بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم تقوم بإجراء التحقق.

أن يقوم المتقدم بتحديد نوع السكن من القائمة

الضغط على أيقونة الاستمرار.

القيام بتسجيل البيانات المطلوبة.

الضغط على أيقونة استكمال.

الضغط على ايقونة إضافة بيانات العائلة.

ثم عليك بمتابعة الأسئلة وإضافة البيانات المطلوبة.

ثم تقوم بالضغط على ايقونة حالة الاستحقاق بعد الإجابة عن الأسئلة السابقة.

ثم تقوم بالضغط على ايقونة منصة السوق الإلكتروني وهي ظاهرة على واجهة الموقع.

ثم تقوم بتحديد الأراضي المجانية.

ثم تقوم باستكمال عملية حجز الأرض المناسبة.

الشروط الواجب توافرها للحصول على منحة أراضي الديوان الملكي: