نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لسداد ديونك ودفع مشترواتك سلفة توفر لك 5000 ريال تمويل سريع فوراً بدون كفيل في المقال التالي

بسبب الغلاء الذي ترتب على الازمة الاوكرانية كان الكثير يلجا الى منصة سلفة للاقتراض وطلب تمويل سريع للتغلب على زيادة الاسعار ومتطلبات الحياة، حيث تقدم منصة سلفة تمويل سريع فى غضون دقائق موافقة فورية طالما العميل مستوفي الشروط حيث توفر منصة سلفة السُّعُودية أفضل المنصات التي تقدم الكثير من الدعم لمعظم الأشخاص، ونوضح من خلال مقالي الشروط واهم مزايا سلفة وكيفية التقديم على سلفة والبنوك التي تتعامل معها سلفة فقد استطاعت سلفة أن تحصل على تصريح من المصرف المركزي لكي تقدم تمويل استهلاكي مصغر للفئات التي ينطبق عليها الشروط ويمكن الحصول عليها بواسطة الهاتف. الشروط الواجب توافرها للتسجيل في منصة سلفة: أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية من الأصل.

وكما يشترط أن يكون سن المتقدم يقل عن ٦٠ عام، وأكثر من ١٨ عام.

ويشترط للحصول على سلفة أن يقدم جميع الأوراق اللازمة التي تثبت أهليته.

ويشترط للحصول على سلفة أن يكون لديه عقد عمل ساري منذ ثلاث شهور من قبل، و يكون راتبه الشخصي لا يقل عن4000 ريال.

يشترط أن يكون كامل الأهلية.

كما يشترط للحصول على سلفة أن يكون لديه عمل بالفعل وأن يكون الحد الأدنى لعمله في أي وظيفة حكومية ثلاث أشهر وأي جهة خاصة لا يقل عن ستة أشهر.

يشترط للحصول على سلفة ألا يقل راتبه عن أربع آلاف ريال سعودي كل شهر. أهم مزايا التمويل المقدم من منصة سلفة: من اهم مزاياه يتم تقديم المبلغ المطلوب بصورة سريعة.

ومن مزاياه تقوم المنصة بالحصول ربح بسيط للغاية.

يتم سداد التمويل وفقاً لفترة السداد المتفق عليها خلال 6 شهور علماً بأن السداد يتميز بكل سهولة وبساطة.

القرض أنه متوافق مع جميع أحكام الشريعة الإسلامية. اهم البنوك التي تتعامل معها منصة سلفة: بنك البلاد السعودي.

بنك الاستثمار السعودي.

المصرف الأول.

بنك الرياض. كيفية التسجيل في منصة سلفة: ادخل على رابط الموقع الإلكتروني منصة سلفة.

ثم تقوم بالنقر على الأيقونة التي توجد أعلى اليسار.

ثم تقوم بتسجيل الدخول، ثم انقرعلى أنشاء حساب، ثم سجل رَقَم الجوال الخاص بك، ثم بريدك الإلكتروني.

التأكد من كتابة كافة البيانات المطلوبة وهي (رَقَم الهوية – البريد الإلكتروني – رقم الهاتف المحمول – كلمة السر) في الخانات المخصصة لهم.

ثم تقوم بالضغط على قَبُول الشروط والأحكام وهكذا يكون قد تم التسجيل بالفعل.

ثم يجب عليك ان تستكمل جميع للبيانات المطلوبة، حتى تحصل على السلفة خلال ساعات. عمر شويل - جدة لسداد ديونك ودفع مشترواتك سلفة توفر لك 5000 ريال تمويل سريع فوراً بدون كفيل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لسداد ديونك ودفع مشترواتك سلفة توفر لك 5000 ريال تمويل سريع فوراً بدون كفيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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