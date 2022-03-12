روسيا توافق على تزويد بيلاروسيا بأحدث المعدات العسكرية

جدة - نرمين السيد - وذكرت بيلاروسيا أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اتفق مع لوكاشينكو على تزويد مينسك بمعدات عسكرية حديثة، بينما اتفق بوتين مع لوكاشينكو على تزويد مينسك لموسكو بالتكنولوجيا الزراعية الحديثة. كما اتفقت روسيا وبيلاروسيا على التصدى لعقوبات الغرب.

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