وزيرة الخارجية الألمانية تحذر من وقف استيراد الغاز والنفط من روسيا

جدة - نرمين السيد - حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من فرض حظر فورى على واردات الغاز والنفط من روسيا .. مشيرة إلى أن هذا القرار ستكون تداعياته على أوروبا خطيرة وسيكون لصالح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.





وقالت الوزيرة، فى تصريح بثته قناة "إيه أر ديه" الألمانية إنه فى حال فرض حظر على الغاز والنفط من روسيا، فى غضون أسابيع قليلة، لن يكون لدى ألمانيا وأوروبا كهرباء أو تدفئة.. وهذا بالضبط الذى يتمناه الرئيس الروسي". وأضافت أن لدى الرئيس الروسى احتياطيات كافية، بما فى ذلك الوقود الأحفوري، لمواصلة القصف لشهور قادمة .. مشيرة إلى أن الحل يكمن فى اعتماد أقل على روسيا فى الحصول على الطاقة فى أسرع وقت ممكن.

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