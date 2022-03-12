رئيس الوزراء الإيطالى: لا نعيش فى اقتصاد حرب لكن علينا الاستعداد له

جدة - نرمين السيد - وقال دراغى خلال مؤتمر صحفى فى فرساى بفرنسا، إثر اختتام أعمال المجلس الأوروبى إن "بعض الإنذارات التى رأيتها فى الصحف مبالغ فيها إلى حد كبير، التحضير لا يعنى أنها أمور يجب أن تحدث وإلا سنكون فى حالة اقتصاد حرب بالفعل، مع التقنين المترتب عليه".

وبشأن العقوبات أضاف: "لا أعتقد أننى أرى حتى الآن على الأقل خطر توسع رقعة الصراع الدائر بأوكرانيا ليشمل دولا مثل جورجيا ومولدوفا وهذا هو السبب أيضا فى أن العقوبات ثقيلة وصارمة فكلما زادت ثقلا قل خطر اتساع الصراع العسكري".