وكالة الطاقة الذرية: أوكرانيا تعمل على إعادة تزويد تشيرنوبل بالكهرباء

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان الوكالة: "أبلغت أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن فنييها بدأوا فى إصلاح خطوط الكهرباء التالفة فى محاولة لإعادة الطاقة إلى المنطقة التى يسيطر عليها الجيش الروسى فى محطة تشيرنوبل النووية، والتى تم قطعها فى وقت سابق من هذا الأسبوع".

وأضاف: "نجح الفنيون الأوكرانيون فى إصلاح قسم واحد، لكن التيار الكهربائى الخارجى لا يزال مقطوعا، مما يشير إلى وجود أضرار فى أقسام أخرى".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية هاجمت شبكة الكهرباء التى تغذى محطة تشيرنوبل، واتخذ الخبراء الروس إجراءات فورية للتحول إلى مصادر الطاقة الاحتياطية لمولدات الديزل.

وأشار نائب وزير الطاقة الروسى بافيل سوروكين إلى أن الجانب البيلاروسى توصل إلى حل سريع لاستعادة إمدادات الطاقة بربطها بشبكة الكهرباء البيلاروسية المجاورة.

وقال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين طلب منه المساعدة فى إعادة الكهرباء إلى المحطة.