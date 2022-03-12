أميركا تستهدف النخبة المقربة من بوتن بعقوبات جديدة

فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على الملياردير الروسي فيكتور فيكسيلبرغ، وثلاثة من أفراد أسرة المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وأعضاء بالبرلمان، وذلك في أحدث عقاب على الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن من بين من شملتهم العقوبات، عشرة أشخاص من مجلس إدارة مصرف (في.تي.بي)، و12عضوا بمجلس الدوما.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين: "تواصل وزارة الخزانة محاسبة المسؤولين الروس على تمكين بوتن من شن حرب غير مبررة".
وكان قد تم استهداف دميتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتن بعقوبات في الثالث من مارس. وامتدت الإجراءات الجمعة لتشمل زوجته واثنين من أبنائه.
وواصلت القوات الروسية قصف المدن في أنحاء أوكرانيا، ويبدو أنها تعيد تجميع صفوفها لشن هجوم محتمل على العاصمة كييف.
وفي منتصف فبراير، صوت مجلس النواب الروسي على مطالبة بوتن بالاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين تدعمهما روسيا في شرق أوكرانيا.
وأضيف 11 من أعضاء البرلمان والمتحدث باسم البرلمان فياتشيسلاف فولودين إلى قائمة العقوبات.
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