نتيجة أهلية الضمان sbis.hrsd.gov.sa للمسجلين في الضمان الاجتماعي المطور والذين لم تصلهم رسالة الأهلية حتى الآن ولم يتم تأهيلهم لتسلم راتب الضمان بالمرحلة الثانية ويرغبوا في الحصول على قابلية إعادة التسجيل بالمرحلة الثالثة للحصول على راتب شعبان 1443، والرد على رسالة “الحساب تحت التدقيق”.

الاستعلام عن نتيجة أهلية الضمان sbis.hrsd.gov.sa برامج الدعم الخاصة وسبب عدم التأهيل

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإرسال رسالة الأهلية لجميع المستفيدين طوال الفترة الماضية وتم تسلم راتب المرحلة الثانية من الضمان المطور في الحسابات المصرفية في الثالث من مارس 2022 بينما لم يكن متاحا للأخرين من الحصول على الراتب بسبب أن حسابهم تحت التدقيق وبذلك بدأوا في التساؤل عن سبب عدم التدقيق.

الحساب المصرفي تحت التدقيق

يكون من الهام التأكد من الحساب المصرفي للمستفيدين وبذلك تقوم الوزارة بالتدقيق لوقت أطول في الحسابات البنكية وأرقام البين كود الخاصة بالحساب المصرفي للمستفيد، وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرد على أحد المتصلين حول مشكلة حساب تحت التدقيق:

“الدفعة معلقة وهذا الشهر الثالث والحساب تحت التدقيق، شوفوا حل” الرد من العناية بالعملاء: ” سبب التأخير، يعود إلى عملية التحقق في حال كانت حالة الآيبان البنكي تحت التدقيق، يرجى الانتظار عملية التحقق من الآيبان البنكي. يستغرق بعض الوقت”

أسباب رفض التأهيل وكيفية التعامل

ربما يكون المواطن لم يقوم بتسجيل بياناته بشكل صحيح.

أن يكون قد سجل الدخل أقل من الواقع.

عدم تسجيل بيانات الدخل للتابعين.

ألا يكون قام بتسجيل جميع بيانات التابعين.

مخالفة شروط الاستحقاق.

كيفية التعامل مع رسالة “غير مؤهل”

يتم مراجعة الرسالة التي وصلت على الهاتف النقال في البداية.

التأكد من سبب عدم التأهيل الموجود فيها.

أعادة التسجل من جديد في منصة الدعم والحماية على أن يتجنب المواطن أسباب الرفض.

التسجيل والاستعلام عن نتيجة الأهلية