سيارة تقتحم مطعما فى واشنطن ومصرع شخصين وإصابة 8 آخرين

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة إنه تم نقل عشرة مصابين إلى مستشفى محلى حيث توفيت امرأتان متأثرتين بجراحهما، مشيرة إلى أن أعمار الضحايا تتراوح بين 30 و80 عاما.

كما أكدت السلطات أن المصابين الثمانية الآخرين تتراوح حالتهم بين مستقرة وخطيرة.

وأفادت الشرطة بأن جميع الضحايا كانوا يجلسون فى منطقة تناول الطعام فى الهواء الطلق فى مطعم بارثينون اليونانى الشهير فى يوم مشمس فى العاصمة عندما انحرفت السيارة عن الطريق.

وصرح جون دونيلى رئيس خدمات الإطفاء والطوارئ الطبية خلال مؤتمر صحفى يوم الجمعة "هذا نادر.. لم نواجه مثل هذا الحادث منذ سنوات عديدة".

وأفاد قائد المنطقة الثانية دنكان بيدليون بأن رجلا مسنا كان يقود السيارة بمفرده عندما فقد السيطرة عليها ما يبدو، مشيرا إلى أنه لا توجد مؤشرات على أن ذلك كان متعمدا.

وأوضح أن السائق تلقى العلاج فى مكان الحادث ويتعاون مع السلطات.