الرئيس الأمريكى: لن نخوض حربا عالمية ثالثة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وشدد بايدن على دعم الولايات المتحدة الكامل لحلفائها فى حلف شمال الأطلسى (الناتو)، ووعد بأن واشنطن ستدافع عن "كل شبر" من أراضى الناتو.

وأضاف: "أريد أن أكون واضحا، سوف نتأكد من أن أوكرانيا لديها الأسلحة للدفاع عن نفسها أمام القوات الروسية الغازية، وسنرسل الأموال والمساعدات الغذائية لإنقاذ حياة الأوكرانيين، وسنرحب باللاجئين الأوكرانيين بأذرع مفتوحة إذا جاؤوا إلى هنا".

وشكر بايدن أعضاء مجلس النواب الأمريكى على دعمهم لأوكرانيا، مشيرًا إلى أنه تحدث مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، لنحو ساعة، وأضاف أنه يتحدث إلى الرئيس الأوكرانى "بشكل شبه يومي".

وشدد الرئيس الأمريكى على أهمية تحرك الولايات المتحدة وحلفائها معًا خلال مواجهة روسيا.

وقال بايدن: "أعلم أننى أحبطتكم من حين لآخر، لكن الأهم من تحركنا عندما نريد هو التأكد من أن كل أعضاء الناتو متحدون.. لديهم نقاط ضعف مختلفة عما لدينا".