جريمة حرب.. الخارجية الأوكرانية تعلق على اختطاف رئيس بلدية ميليتوبول

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، أقدمت القوات الروسية، على اختطاف رئيس بلدية ميليتوبول، الأوكرانية، بعد رفضه التعاون معها.
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السيطرة على مدينة ميليتوبول الأوكرانية الواقعة على ساحل بحر آزوف.
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