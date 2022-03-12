الخزانة الأمريكية: عقوبات تستهدف شخصيات فى الكرملين والأثرياء الروس

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، من بين الشخصيات الروسية المستهدفة بالعقوبات، أعضاء فى مجلس النواب الروسى (الدوما). وتسعى السلطات الأمريكية إلى معاقبة النخبة المرتبطة بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين بعد مهاجتمه أوكرانيا فى 24 فبراير الماضى. واستهدفت العقوبات أيضا النخبة الثرية فى جمهورية بيلاروسيا التى تدعم بوتين فى حملته العسكرية. وتعرضت روسيا لعقوبات ضخمة من جانب الغرب، جعلها الدول الأكثر تعرضا للعقوبات على مستوى العالم. وتعهد الرئيس الروسى بوتين، أمس الخميس، بأن بلاده ستخرج من العقوبات وهى أكثر قوة.

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