الخناق يضيق على كييف.. قوات روسية تكثف انتشارها حول العاصمة

قالت شركة أميركية خاصة إن صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية، الجمعة، أظهرت أن وحدات عسكرية روسية تواصل انتشارها بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، وتطلق نيران المدفعية بكثافة صوب مناطق سكنية.

وأضافت شركة ماكسر تكنولوجيز، أن النيران اندلعت في عدد من المنازل والمباني، وشوهدت أضرار واسعة النطاق في أنحاء بلدة شمال غربي كييف.

في غضون ذلك، أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أنه تم تدمير نقطة مراقبة وتحكم روسية في اتجاه كييف، مؤكدة أن القوات الجوية للبلاد لا تزال تعمل.

وفي خاركيف، قال رئيس الإدارة المدنية الإقليمية للمدينة، أوليه سينيهوبوف، إن القوات الأوكرانية دمرت رتلًا من الآليات العسكرية الروسية في المنطقة.

وأفادت مواقع إعلامية أوكرانية بقصف صاروخي على ضواحي مدينة ميكولايف جنوبي أوكرانيا، أصاب في الغالب أبنية سكنية ومنشآت خاصة.

من ناحيته، قال حاكم مقاطعة لوهانسك، سيرهي هايداي، إن القوات الروسية باتت تسيطر على 70 بالمئة من لوهانسك أوبلاست، مشيرا إلى أن المنطقة بأكملها تتعرض لنيران روسية كثيفة.