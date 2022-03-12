نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استخراج نتائج الطلاب من نظام نور برقم الهوية noor.moe.gov.sa ومنصة مدرستي 144 لجميع الصفوف التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي 1443 الخاصة بالمراحل الدراسية المختلفة الابتدائي والمتوسط والثانوي، من خلال منصة مدرستي هو أكثر ما يبحث عنه عدد كبير من أولياء الأمور، وذلك ليتم استخراج النتائج الخاصة بامتحانات الطلاب على مدار العام الدراسي، حيث تعتبر منصة مدرستي الإلكترونية السعودية واحدة من أشهر المنصات التعليمية في التي تقدم عدد كبير من الخدمات التعليمية للطلاب ومن بينها خدمات استخراج النتائج الخاصة بالطلاب بجميع المراحل الدراسية بشكل عام، وذلك من قبل الطلاب أو الحساب الخاص بولي الأمور، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن النتيجة للطلاب عبر موقع مدرستي 1443 الكترونيا.

استخراج نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي 1443

وفرت وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي للتعليم عن بعد خلال الفترة الماضية بالتزامن مع الازمة التي ادت الى تعطيل الدراسة واللجوء إلى المنصات التعليمية، وقد وفرت الوزارة امكانية استخراج نتائج الطلاب الكترونيا من خلال حساب الطالب وولي الامر، من خلال موقع منصة مدرستي الالكترونية مباشرة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

الولوج الى الموقع الرسمي الخاص منصة مدرستي السعودية مباشرة.

يتم اختيار تسجيل الدخول الى حساب الطالب من خلال حساب مايكروسوفت.

اختيار ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح في المكان الخاص بها.

من خلال الموقع يتم اختيار ايقونة تقارير الطالب.

اختيار ايقونة اشعار النتائج.

يتم اختيار المادة الدراسية التي يرغب الطالب في استخراج النتيجة الخاصة بها.

ادخال كافة البيانات الخاصة بالطالب ثم اختيار ايقونة الحصول على النتيجة لتظهر على الفور.

يمكن اختيار ايقونة طباعة النتائج.

استخراج نتائج الطلاب عبر منصة نور

يمكن استخراج نتائج الطلاب أيضا من خلال منصة نور الالكترونية التابعة لوزارة التعليم السعودية، على ان يتم استخراج النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية.

نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي

وزارة التعليم السعودية تعمل بصورة دائمة على استحداث كل جديد في المنظومة التعليمية السعودية بما يضمن التطورالتقني لكافة المراحل الدراسية للطلاب بالابتدائي والمتوسط والثانوي، فقد تم استحداث منصة مدرستى لاستكمال التواصل بين المعلم والتلاميذ بمختلف المراحل، وهي الآن تعمل على مساعدة الطلاب لاستخراج نتائجهم بشكل كامل واستكمال الدراسة من المنزل بجانب المدرسة.

التقويم الدراسي 1443-1444-1445 هـ

بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 13/06/1443 16/01/2022 اجازة نهاية أسبوع مطولة 01/07/1443 02/02/2022 اجازة نهاية أسبوع مطولة 22/07/1443 23/02/2022 بداية اجازة الفصل الدراسي الثاني 07/08/1443 10/03/2022 بداية الفصل الدراسي للطلاب للفصل الدراسي الثالث 17/08/1443 20/03/2022 بداية اجازة عيد الفطر 24/09/1443 25/04/2022 بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 07/10/1443 08/05/2022 اجازة نهاية أسبوع مطولة 24/10/1443 25/05/2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة 16/11/1443 15/06/2022 بداية اجازة نهاية العام الدراسي 01/12/1443 30/06/2022

منصة مدرستي تسجيل الدخول

الدخول مباشرة لمنصة مدرستي التعليمية https://schools.madrasati.sa/.

اختيار الدخول بأحدي الطريقتين إما بحساب مايكروسوفت وذلك لأطفال روضتي من هنا

أؤيمكن الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب من هنا.

كتابة البريد الإلكتروني الخاص بمايكروسوفت للطالب او ولي الامر و النقر على التالي.

كتابة كلمة المرور الضغط على تسجيل الدخول.

نتائج الطلاب نظام نور وإعلان النتيجة برقم الهوية

مع ظروف التي تمر بها البلاد تحاول جميع المؤسسات توفير طرق تسهل على الجميع العمل من خلالها دون تعرض حياتهم للخطر، لذلك قامت الوزارة بإنشاء منصة الإلكترونية نظام نور تعمل على خدمة الطلاب ومساعدتهم في شرح الدروس ومعرفة النتيجة بسهولة، كما يمكن تسجيل الطلاب الجدد ومعرفة المواعيد، من الممكن تقديم الواجبات المطلوبة، وتبادل الشرح بين الجميع، والآن في انتظار النتيجة التي سوف تظهر على نظام نور برقم الهوية.

نظام نور برقم الهوية فقط

يقوم نظام نور لنتائج الطلاب باستخراج العشر الأوائل للمرحلة الابتدائية عن طريق تسجيل الدخول لــ نظام نور يتم برقم الهوية ورمز التحقق دون تعبئة بيانات الدخول التي تتمثل في اسم المستخدم أو كلمة المرور، :