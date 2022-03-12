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طريقة عمل كيكة القطنية، تشكل الكيكة أهم الحلويات التي نستخدمها بشكل كبير ويقبل عليها العديد من الكبار والصغار، فهي من الحلويات المفيدة جدا فتحتوي على قيمة غذائية يستفيد منها الجسم، كما يمكننا تشكيل الكيكة بنكهتها المميزة فيمكن تحضيرها بااشكال متنوعة، كما أيضا تحتوي علي مكونات طبيعية منها الحليب والسكر والدقيق التي يتضمن عناصر عامة يستفيد منها الجسم. طريقة عمل كيكة القطنية المقادير نصف كوب من الزبدة الذائبة.

كوب واحد من الحليب الدافئ.

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض التي يتم نخله.

استخدام حبة واحدة من البيض.

إحضار خمسة من صفار البيض بعد خفيفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

إحضار خمسة من بياض.

كوب واحد من السكر الأبيض.

رشة صغيرة من ملح الطعام. خطوات تجهيز الكيكة الهشه والطرية تحضير وعاء عميق ونضع به نصف كوب من الزبدة المذابة ثم نضيف عليه كوب واحد من الحليب الدافئ ونضع المكونات في الخلاط الكهربائي ويتم خفقها جيدا. نقوم بالإضافة ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض الخليط ونستمر في خفق كل المكونات مع بعض في الخلاط الكهربائي. أضيف صفار خمسه من البيض ثم نضع عليهم ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة و نخفقها مع جميع المكونات. يخفق بياض البيض في بولة صغيرة أخري حتي تحصل علي قوام هش ثم نضيف عليه رشة صغيرة من ملح الطعام ونضع عليهم كوب واحد من السكر الأبيض ونستمر في عملية الخفق حتي يصبح قوام كريمي هش. نأتي بخليط الدقيق ونضيف اليها بياض البيض الكريمي وتقلب جميع المكونات مع بعضها حتى يتم تجانسهم. نخلط جميع المكونات مع بعض ويتم دمجهم بدون وجود أي تكتلات الدقيق ويكون القوام متماسك ولين. ناتي بقالب المخصص للكيكة ونقوم بدهنة بشكل جيد بقليل من الزبدة ونضع عليها رشة من الدقيق حتى لا يعمل على التصاق عجينة الكيكة بها. يتم تسخين الفرن قبل البدء في إعداد عجينة الكيكة ونسخنه على درجة حرارة متوسطة وندخل الكيكة ونتركها مدة من نصف ساعة حتى ساعة الا ربع حتي يتم نضجها. نخرج صينية الكيكة من الفرن بعد نضجها ونتركها مهلة حتى يتم تبريدها وتقطيعها وتقديمها. عمر شويل - جدة أسرع طريقة هتعملي بيها الكيكة القطنية اليابانية الهشة في البيت بمكونات قليلة وفي وقت قصير - ثقفني

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