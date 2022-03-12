نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم الآن عبر نظام نور عن نتائج الطلاب 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور ، ظهرت الآن نتائج الطلاب بعد أن أعلنت وزارة التعليم في المملكة، عن تفعيل الرابط الخاص بنتائج الطلاب، حيث يمكن للطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور معرفة النتائج من خلال الدخول على المنصة، كذلك يمكن طباعة إشعار بالنتيجة، وذلك بعد نحو 24 ساعة من تعطل البوابة بسبب الضغط الهائل الذي شهدته عمليات البحث خلال الساعات الماضية من قبل الطلاب والسادة أولياء الأمور.

ظهرت الآن عبر نظام نور نتائج الطلاب 1443 :-

انتهت اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1443، يوم الخميس الماضي الموافق 10 مارس 2022 في كافة المدارس في المملكة في المراحل التعليمية الثلاث، وبدأ الطلاب في أجازة العشرة أيام والتي سوف تنتهي يوم التاسع عشر من شهر مارس الجاري.

ثم يتم استئناف الدارسة في الفصل الدراسي الثالث 1443، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 20 مارس الجاري، وسوف تكون الدراسة وفقاً لتصريحات وزارة التعليم حتى الآن حضورياً لكافة المراحل التعليمية، وستعمل المدارس بكامل طاقتها الاستيعابية بعد أن تم تعليق العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، ويمكن للطلبة والطالبات معرفة النتائج عبر إتباع الخطوات البسيطة التالية:-

يقوم الطالب أو ولي الأمر بالدخول على موقع نظام نور الإلكتروني.

يقوم بتسجيل الدخول على حسابه من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانات المخصصة لذلك.

يتم إدخال رمز التحقق المرئي ثم الضغط على تسجيل الدخول.

يقوم ولي الأمر بالضغط على الأيقونة الخاصة بنتائج الطلاب حيث أنه تم تفعيلها الآن بعد أن أنتهي السادة المعلمين والمعلمات من رصد الدرجات علي الموقع.

يقوم الطالب بالضغط على إشعار نتائج الطلاب، حيث تظهر بيانات الطالب، يقوم بتحديد الفصل الدراسي الثاني.

يقوم بالضغط على الطباعة في حالة ما إذا أراد طباعة النتائج بشكل مباشر.

وتعمل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية جاهدة، على تعويض الاثار السلبية التي تركتها جائحة كورونا المستجد على النظام التعليمي ككل، وهذا ليس في السعودية وحدها بل في أغلب دول العالم، حيث أنه مهما بلغت التكنولوجيا تقدمها، فهي لن تحل بأي حال من الأحوال عن الدور الذي يقوم به المعلم في تنشئة الأجيال المحبة لوطنها والمدافعة عنه في كل الأوقات.