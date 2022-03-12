أكثر من 55 ألف إصابة جديدة بكورونا فى البرازيل

جدة - نرمين السيد - سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 55211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و470 حالة وفاة.



جدة - نرمين السيد - سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 55211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و470 حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 29 مليونا و305114 ، فيما بلغ العدد الرسمى للوفيات 654556.

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