البنتاجون: القوات الروسية تطوق كييف وتسعى لإجبارها على الاستسلام

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، أنه لا توجد طريقة لفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا من دون الاستعداد لخوض قتال، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وأوضح المتحدث باسم البنتاجون جون كيربى، فى مؤتمر صحفى، أنه "ليس من مصلحة أوكرانيا خوض الولايات المتحدة وروسيا حربا فى مجالها الجوى". وأشار إلى أن القوات الروسية تطوق كييف وتسعى لإجبارها على الاستسلام. وأضاف "كيربى"، أن الحرب اختارها بوتين ويمكن أن يوقفها بإقرار إعلان وقف النار، مشيرًا إلى أنه لا مؤشرات على استعداد قوات بيلاروسيا لدخول الحرب.

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