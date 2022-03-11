نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج التمهيدي 2022 موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية في المقال التالي
نتائج التمهيدي 2022 موقع نتائجنا يبحث عنها الكثير من الأشخاص داخل العراق، حيث انتهى طلبة الصف الثالث من الاختبارات الخاصة بهم، حيث أعلنت العديد من المصادر داخل وزارة التعليم العراقية أنه سيتم رفع النتائج قريبا جدا عبر مواقع الإنترنت، كما أنه سيتم توفير رابط يمكن من خلاله معرفة نتيجة أي طالب، لذا ينصح بمتابعة الموقع لمتابعة كل ما هو جديد بخصوص نتائج التمهيدي 2022 م، تابعونا.
نتائج التمهيدي 2022 موقع نتائجنا
أعلنت وزارة التعليم داخل العراق اقتراب ظهور نتائج الدور التمهيدي لهذا العام الدراسي 2022 م، حيث انتهت الاختبارات ومن بعدها بدأت أعمال الكنترول المتنوعة، حيث يتم تصحيح إجابات الطلبة ومن ثم رصد الدرجات الخاصة بالطلاب، ثم مراجعة العلامات الدراسية للتأكد من تمام صحتها، وفي الأخير يتم اعتمادها بشكل رسمي من قبل المسئولين داخل الوزارة.
كما أعلنت مصادر مسئولة داخل الوزارة أنه بمجرد الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالكنترول، يتم رفع النتائج على بعض المواقع الإلكترونية الموثوقة، والتي من أبرز موقع نتائجنا المعتمد حيث يتم الاستعلام عن النتيجة، وذلك من خلال تتبع مجموعة من الخطوات والحصول عليها بكل سهولة، حيث يمكن للطالب معرفة علامات الطالب في كافة المواد التي تم اختبارها.
رابط استخراج نتائج التمهيدي
يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال موقع نتائجنا وذلك باتباع عدد من الخطوات، وتتمثل نتائج التمهيدي 2022 موقع نتائجنا في السطور التالية:-
- بداية يجب النقر على هذا الرابط http://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/index.php?name=News&file=article&sid=4674.
- يتم الولوج إلى موقع نتائجنا من خلال الرابط السابق، حيث تظهر الصفحة الرئيسية.
- يجب اختيار نتائج التمهيدي 2022 م ثم النقر عليها.
- تظهر صفحة جديدة يتم من خلالها كتابة اسم الطالب بالإضافة إلى رقم جلوسه.
- يجب تحديد المنطقة التعليمية التي يتبعها الطالب.
- يلزم مراجعة البيانات السابق ذكرها حتى لا يحدث خطأ ما في إظهار النتائج.
- بعد النقر على “ظهور النتائج” يظهر ملف pdf يحتوي على كافة الأسماء والنتائج.
- يمكن معرفة النتيجة الخاصة بالطالب من خلال هذا الملف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاستعلام عن نتائج التمهيدي 2022 موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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