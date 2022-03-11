الاستعلام عن نتائج التمهيدي 2022 موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية

نتائج التمهيدي 2022 موقع نتائجنا يبحث عنها الكثير من الأشخاص داخل العراق، حيث انتهى طلبة الصف الثالث من الاختبارات الخاصة بهم، حيث أعلنت العديد من المصادر داخل وزارة التعليم العراقية أنه سيتم رفع النتائج قريبا جدا عبر مواقع الإنترنت، كما أنه سيتم توفير رابط يمكن من خلاله معرفة نتيجة أي طالب، لذا ينصح بمتابعة الموقع لمتابعة كل ما هو جديد بخصوص نتائج التمهيدي 2022 م، تابعونا.

نتائج التمهيدي 2022 موقع نتائجنا

أعلنت وزارة التعليم داخل العراق اقتراب ظهور نتائج الدور التمهيدي لهذا العام الدراسي 2022 م، حيث انتهت الاختبارات ومن بعدها بدأت أعمال الكنترول المتنوعة، حيث يتم تصحيح إجابات الطلبة ومن ثم رصد الدرجات الخاصة بالطلاب، ثم مراجعة العلامات الدراسية للتأكد من تمام صحتها، وفي الأخير يتم اعتمادها بشكل رسمي من قبل المسئولين داخل الوزارة.

كما أعلنت مصادر مسئولة داخل الوزارة أنه بمجرد الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالكنترول، يتم رفع النتائج على بعض المواقع الإلكترونية الموثوقة، والتي من أبرز موقع نتائجنا المعتمد حيث يتم الاستعلام عن النتيجة، وذلك من خلال تتبع مجموعة من الخطوات والحصول عليها بكل سهولة، حيث يمكن للطالب معرفة علامات الطالب في كافة المواد التي تم اختبارها.

رابط استخراج نتائج التمهيدي

يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال موقع نتائجنا وذلك باتباع عدد من الخطوات، وتتمثل نتائج التمهيدي 2022 موقع نتائجنا في السطور التالية:-