نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ليبارا الدولية اليمن (4 عروض مُختلفة تناسب جميع فئات العملاء) في المقال التالي

قامت شركة ليبارا الدولية بتقديم عروض مميزة للمواطنين الوافدين من دولة اليمن والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وجاء ذلك بهدف مساعدة اللاجئين بسبب الحروب والنزاعات في التواصل مع ذويهم وأصدقائهم داخل اليمن، وأضافت شركة ليبارا الدولية أن العروض تستهدف أكثر من مليوني مواطن يمني مُقيم بالمملكة والدول العربية الأخرى. كم يبلغ سعر دقيقة المكالمات والرسائل في عروض ليبارا الدولية اليمن؟ وضعت ليبارا الدولية سعر مناسب للدقائق والمكالمات الدولية كما يلي:- سعر دقيقة المكالمات 75 هلله.

وسعر الرسائل النصية 25 هلله. ما مزايا عروض ليبارا الدولية اليمن؟ عروض لييارا تتضمن مجموعة من المزايا للمشتركين من اليمن تتمثل فيما يلي:- هناك أنواع كثيرة من الباقات ولكل نوع طريقة تفعيل خاصة به وكذلك مزايا متنوعة.

تتميز شبكة ليبارا بسرعتها الفائقة حيث تغطي معظم محافظات المملكة العربية السعودية، وتتيح هذه الميزة لليمنيين التواصل مع أهلهم في جميع الأوقات.

تكلفة تفعيل عرض ليبارا الدولية اليمن رخيصة مقارنة بأسعار ليبارا للعروض الأخرى. ما تفاصيل عروض ليبارا الدولية اليمن؟ تتنوع الباقات الدولية التي تقدمها ليبارا إلى باقات شهرية ونصف شهرية وتفاصيل الباقة كالتالي:- باقات المكالمات الدولية الشهرية لليمن تتميز الباقات الدولية الشهرية بأسعارها المميزة وموفرة لمن يملكون المال الكافي:- تضم الباقة 150 دقيقة بإمكان العملاء استخدامها في الاتصال الدولي لليمن.

باقة صالحة لمدة شهر من تاريخ الإشتراك.

الباقة تتجدد تلقائياً عند توفر الرصيد الكافي للتجديد.

تبلغ تكلفة الباقة 70 ريال والتكلفة تتضمن ضريبة القيمة المضافة. باقات أهل اليمن النصف شهرية تتضمن الباقة 90 دقيقة للمكالمات الدولية خارج المملكة وصالحة لجميع شبكات المحمول داخل اليمن.

تحتوي الباقة على 1500 دقيقة للمكالمات المحلية داخل المملكة.

بإمكان المشتركين التواصل مع الأصدقاء والأهل عن طريق مكالمات الفيديو والرسائل النصية.

الباقة صالحة لمدة 15 يوم من تاريخ الإشتراك.

باقة مزودة ب 9 جيجابايت إنترنت. كيف يمكن الاشتراك في عروض ليبارا الدولية اليمن؟ تُستخدم أكواد باقات ليبارا للإشتراك في عروض ليبارا الدولية لليمن على حسب نوع الباقة المُراد تفعيلها كما يلي:- تفعيل باقة المكالمات الدولية الشهرية كتابة كود *666*70#.

وتفعيل باقة أهل اليمن النصف شهرية إدخال كود *666*070#.

تفعيل باقة المكالمات الدولية الأسبوعية إدخال كود *666*678#. عمر شويل - جدة عروض ليبارا الدولية اليمن (4 عروض مُختلفة تناسب جميع فئات العملاء) - ثقفني

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