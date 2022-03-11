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عمر شويل - جدة إن من ضمن الأشياء التي قامت بها وزارة الشئون البلدية للإسكان أنها أطلقت برنامج يسمى منتج أرضك دعمك، ذلك الذي تحت الإشراف التابع لبرنامج سكني، فهو يمكن الأسر بالمملكة السعودية من أن يمتلكوا سكن لهم، ولابد من معرفة الآلية الخاصة بالعمل بالنسبة للشخص المستفيد بهذا المنتج، وهذا يكون طبقاً لبعض الشروط التي لابد منها التسجيل والانضمام لمنصة سكني التابعة لوزارة الإسكان، وفيما يلي من خلال هذا المقال سنقدم لكم تفاصيل عن منتج أرضك دعمك من سكني.

منتج أرضك دعمك من سكني

إن وزارة البلدية والإسكان التابعة للمملكة السعودية قد أعلنت عن الانطلاق لخدمة تجعل الشخص يحصل على قطعة أرض بدلاً من وحدة سكنية، فهي خدمة قد أطلقت من أيام قليلة عبر وزارة البلدية والإسكان وتلك اختيارية ليس إجبارية، وإن اختار الشخص في الخدمة متى يحصل على كافة فوائد التمويل وتعتبر الأرض دعم مقدم له.

آلية التخصيص لمنتج أرضك دعمك

إن وزارة البلدية قد أشارت بأن التطبيق للعمل سيكون طبقاً لنتيجة الخدمة الاختيارية للشخص المستفيد الذي لديه عقد مصدق بتاريخ 23 فبراير ولم تخصص له وحدة سكنية، فبإمكان ذلك المستفيد أن يستفيد من المنتج ويتحمل القيمة والفوائد الخاصة بالتمويل العقاري، ويستثنى من ذلك إن كانت الأرض مجانية ممنوحة من وزارة الإسكان، فإن الصندوق الخاص بالتنمية العقارية هو المتحمل للفوائد.

الشروط اللازمة للتسجيل ببرنامج سكني

توجد بعض الشروط التي تلزم حتى يتمكن الشخص من القيام بالتسجيل بالبرنامج السكني، واليكم تلك الشروط المحددة من قبل الوزارة وهي كالاتي

أولاً ضرورة كون الشخص المتقدم للقيام بالتسجيل في برنامج سكني له جنسية سعودية.

أن يكون الشخص يعول أسرة أياً كان العدد.

عمر الشخص المتقدم لا يقل عن 23 سنة وهذا أقل شيء.

عدم امتلاك الشخص لأي عقار أو أي مكان سكني.

عدم قدرة الشخص الذي قام بالتقديم على شراء أي وحدة سكنية أو حتى عقار.

طريقة التسجيل ببرنامج سكني

إن التسجيل ببرنامج سكني يكون متطلب أن يتم الدخول للبرنامج من خلال الإنترنت، وأن يقوم الشخص باتباع الخطوات للتسجيل، وأن يملأ البيانات المرادة، من رقم الهاتف، الهوية الوطنية، وكذلك تاريخ الميلاد، ومن بعد ذلك تضغط فوق كلمة تسجيل، ودخول أيقونة الدعم تمكن الشخص المستفيد من القيام بإتمام التسجيل من خلال طرح أسئلة لابد من الإجابة عنها إلى أن يظهر للشخص كلمة تهانينا أنت نجحت بالتسجيل