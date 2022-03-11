نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ناجح” نتائج الثالث متوسط الخارجي 2022 جميع المحافظات العراقية وخطوات الاستعلام عبر epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثالث متوسط الخارجي 2022، تشتعل محركات البحث في الآونة الأخيرة بين جميع الطلبة والطالبات في جميع أنحاء المحافظات العراقية المختلفة من أجل الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الخارجي 2022، وذلك حيث كانوا قد انهوا أداء امتحانات الخاصة بهم منذ عدة أيام ويرغبون في الاطمئنان على نتائجهم حيث أشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بأعمال التصحيح بعد الانتهاء من أداء الامتحانات بشكل مباشر وذلك من أجل الإعلان عن النتائج في أسرع وقت ممكن وستقوم الوزارة بإعلان النتائج عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت دون الخروج من المنزل وذلك في ظل حرص الوزارة على سلامة جميع الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم من الإصابة بفيروس كورونا.

نتائج الثالث متوسط الخارجي 2022

نقدم لكم في خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري كل التفاصيل الخاصة بنتائج الثالث متوسط الخارجي 2022 من موعد ظهور النتائج وخطوات الاستعلام عنها على الإنترنت عبر موقع وزارة التربية والتعليم وعبر موقع نتائجنا الإلكتروني، وذلك حيث أعلنت العديد من المصادر من داخل وزارة التربية والتعليم العراقية عن أن ظهور النتائج في جميع المحافظات سيكون في خلال ساعات قليلة جدًا من الآن، وتم الإعلان عن ظهور النتائج في عدد من المحافظات الآن وهما محافظة واسط ومحافظة البصرة ومحافظة الكرخ 2 ومحافظة الرصافة 2.

رابط نتائج الثالث متوسط الخارجي 2022

أصبح الآن بإمكان جميع الطلبة والطالبات التي ظهرت النتائج الخاصة بهم في المحافظات التي ذكرناها لكم الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الخارجي 2022 الآن عبر موقع وزارة التعليم العراقية وذلك عن طريق الخطوات البسيطة التالية:-

الخطوة الأولى: يقوم الطالب أو ولي أمره بالولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم أو موقع نتائجنا الإلكتروني الرسمي.

أو موقع نتائجنا الإلكتروني الرسمي. الخطوة الثانية: اختيار النتائج الخاصة بالثالث التمهيدي 2022.

والخطوة الثالثة: اختيار محافظة العراق التابع لها الطالب.

الخطوة الرابعة: الضغط على تحميل النتائج ليتم تحميلها بصيفة PDF.

الخطوة الخامسة: البحث عن اسم الطالب ومن ثم استعلام النتائج الخاصة به.

سنوافيكم بكافة التحديثات الخاصة بالمحافظات التي ظهرت فيها النتائج وذلك فور إعلان الوزارة عن ظهور النتائج الخاصة بالطلاب فيها بشكل رسمي.