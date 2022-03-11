رابط نتائج القبول الموازي 2022/2021 الرسمي ومعدلات القبول الموازي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام pdf

رابط نتائج القبول الموازي 2022/2021 الرسمي ومعدلات القبول الموازي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها الان ونتابعها مع حضراتكم بعد الانتهاء الرسمي الذي جاء على رفع نتائج القبول الموازي على موقع الوزارة الرسمي بعد التأكيد على رفع نتائج المقبولين بالكامل فى كافة التخصصات التي جاءت أمام الطلاب سواء طب او علوم او هندسة او غيرها من التخصصات، على ان نستعرض نتابع مع حضراتكم على غرار هذا الامر طريقة الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

رابط نتائج القبول الموازي 2021

تعتبر نتائج القبول الموازي واحدة من الموضوعات الرائجة على جوجل للأجراء الاستعلام عنها من قبل جميع الطلاب والطالبات، حيث تم بعد طول انتظار تم الإعلان الرسمي عن تلك النتائج وطرحها على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الذي سبق وأن افتتح أبوابه للاجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين في خطة جاء الهدف الرئيسي من خلالها هو تقليل حدة الزحام على المدارس أو على الجامعات لإجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي أو لإجراء التسجيل على القبول الموازي، حيث أشار مصدر مسؤول داخل وزارة التربية والتعليم العراقية مؤخرًا على ان نتائج القبول الموازي أصبحت حالياً محملة بالكامل على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث اصبح بامكان جميع الطلاب والطالبات الان اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على شكل نوافيكم به الآن ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

تم الاشارةمؤخراً على امكانية اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث لم يحتاج الطلاب والطالبات على المغادرة من المنزل للأجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي جاءت طريقة الاستعلام عنها على النحو التالي:-