نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج القبول الموازي 2022/2021 الرسمي ومعدلات القبول الموازي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام pdf في المقال التالي
رابط نتائج القبول الموازي 2022/2021 الرسمي ومعدلات القبول الموازي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها الان ونتابعها مع حضراتكم بعد الانتهاء الرسمي الذي جاء على رفع نتائج القبول الموازي على موقع الوزارة الرسمي بعد التأكيد على رفع نتائج المقبولين بالكامل فى كافة التخصصات التي جاءت أمام الطلاب سواء طب او علوم او هندسة او غيرها من التخصصات، على ان نستعرض نتابع مع حضراتكم على غرار هذا الامر طريقة الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين
رابط نتائج القبول الموازي 2021
تعتبر نتائج القبول الموازي واحدة من الموضوعات الرائجة على جوجل للأجراء الاستعلام عنها من قبل جميع الطلاب والطالبات، حيث تم بعد طول انتظار تم الإعلان الرسمي عن تلك النتائج وطرحها على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الذي سبق وأن افتتح أبوابه للاجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين في خطة جاء الهدف الرئيسي من خلالها هو تقليل حدة الزحام على المدارس أو على الجامعات لإجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي أو لإجراء التسجيل على القبول الموازي، حيث أشار مصدر مسؤول داخل وزارة التربية والتعليم العراقية مؤخرًا على ان نتائج القبول الموازي أصبحت حالياً محملة بالكامل على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث اصبح بامكان جميع الطلاب والطالبات الان اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على شكل نوافيكم به الآن ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
تم الاشارةمؤخراً على امكانية اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث لم يحتاج الطلاب والطالبات على المغادرة من المنزل للأجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي جاءت طريقة الاستعلام عنها على النحو التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- بدء إجراء الاستعلام عن تلك النتائج عند ادخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها
- تسجيل المحافظة التي يتبع اليها الطالب والنقر فى النهاية على خانة عرض النتيجة على ان تكون على الفور نتائج القبول الموازي معلنة أمامكم على الفور
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط نتائج القبول الموازي 2022/2021 الرسمي ومعدلات القبول الموازي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام pdf على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.