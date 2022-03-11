التسجيل في منحة العاطلين ليبيا 2022 وزارة العمل والتأهيل رابط labour.gov.ly

التسجيل في منحة العاطلين ليبيا 2022، من أهم كلمات البحث خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع انطلاق مبادرة مهنتك مستقبلك للتدريب والتأهيل، والتي أطلقها وزير العمل والتأهيل “علي العابد الرضا” يوم الخميس الموافق 10/3/2022، وكان السيد الوزير قد صرح في وقت سابق عن إدراج منحة العاطلين في ميزانية 2022، حيث تعمل الدولة على رفع العبء عن الشباب والأسر التي ليس لديها عمل أو دخل، ضمن خطة الحكومة للعمل على توفير احتياجات الشباب حتي حصولهم على عمل، ونحن من خلال موقعنا المتميز “ثقفني” نهتم بنقل أهم الأخبار والأحداث التي تهم المواطن بمختلف الدول وعرضها من مصادرها الرسمية.

رابط التسجيل في منحة العاطلين في ليبيا 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني “labour.gov.ly“.

اختيار النموذج الخاص بالتوظيف.

كتابة البيانات الشخصية كاملة وصحيحة.

تسجيل المؤهل وبيانات التخصص.

الضغط على حفظ ثم تقديم الطلب.

شروط الحصول على منحة العاطلين ليبيا

أن يكون المتقدم/ة من الخريجين الباحثين عن عمل. يكون المتقدم/ة مسجل على مركز المعلومات والتوثيق. أن يكون المتقدم/ة يحمل الجنسية الليبية. تكون إقامة المتقدم/ة بالأراضي الليبية إقامة دائمة ومستقرة.

منحة العاطلين

تحتل منحة العاطلين بليبيا مكانه هامة وتزايد البحث عن موعد إقرارها وطريقة الحصول عليها، حيث بلغ عدد العاطلين ما يقرب من 250 ألف من الشباب ذكور وإناث، علماً بأن نسبة الإناث الباحثات عن عمل أكبر من الذكور نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، بسبب انتشار فيروس كورونا وتراجع عدد من الأعمال والأنشطة الاقتصادية وتخفيف العمالة، لذلك تعمل وزارة العمل والتأهيل على توفير عمل للشباب مع تنظيم دورات تدريبية لمختلف التخصصات، بالإضافة للمبادرات والاتفاقات التي تتم مع الكيانات الاقتصادية لتوظيف الشباب.

وزارة العمل والتأهيل الليبية

تعتبر وزارة العمل والتأهيل الليبية أحد أهم الوزارة التابعة للحكومة الليبية، فهي المختصة بتوفير عمل للشباب وتأهيل الخريجين بمختلف التخصصات، وتقدم دورات تدريبية تنتهي بالعمل للمسجلين على مركز المعلومات والتوثيق التابع للوزارة، وتهتم الوزارة بتوفير راتب شهري للعاطلين كأحد وسائل توفير أهم الاحتياجات التي يحتاج إليها الشاب حتي يحصل على عمل مناسب.