طريقة التسجيل في منحة 100 ألف دينار العراق 2022 وموعد الصرف والشروط الجديدة

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في منحة 100 ألف دينار العراق 2022 التي أطلقتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية بدولة العراق منحة ١٠٠ ألف دينار العراق غلاء المعيشة، لقد وافق مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء ٨ مارس ٢٠٢٢م علي قرار المنحة المالية التي تقدر بمبلغ مالي ١٠٠ ألف دينار عراقي للموظفين والمتقاعدين عن العمل لمواجهة ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية في كافة الأسواق بمحافظات العراق للمساعدة علي التغلب علي الظروف الصعبة وارتفاع الأسعار في هذا المقال نتناول طريقة التسجيل في منحة ١٠٠ ألف دينار العراق.

طريقة التسجيل في منحة 100 ألف دينار العراق 2022

اعلن وزير المالية العراقي بأنة قد قدم إلى مجلس النواب مشروع حكومي لدعم الفقراء لمواجهة الأزمات الحالية التي تمر بها البلاد حيث تمت الموافقة علي صرف منحة دعم قدرها ١٠٠ ألف دينار عراقي لفئات معينة يتم معرفتها فيما بعد ويتم التسجيل في الربط عن طريقة اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي الموقع الإلكتروني من خلال الرابط molsa.gov.iq

أو الدخول عبر موقع هيئة الحماية الاجتماعية عبر رابط الحماية الاجتماعية، ثم قيام المتقدم بتسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح للحصول علي المنحة. يتم مراجعة البيانات والتأكد من الصحة. النقر علي التسجيل وإرساله والاحتفاظ برقم الطلب.

موعد صرف منحة غلاء المعيشة

الحكومة العراقية حتي الآن لم تحدد موعد لصرف المنحة لكن في القريب العاجل يتم الإعلان عن كافة التفاصيل بعد أن تقوم الحكومة بدارسة وفحص وكافة تفاصيل المنحة في الإطار القانوني مع تخصيص المبالغ المالية التي يتم صرفها للمستحقين وهل سيتم التسجيل إلكتروني أم من خلال الوزرات.

شروط منحة ١٠٠ ألف دينار العراق

أعلنت الحكومة العراقية بتحديد اربع فئات ينطبق عليهم الحصول علي المنحة وهما:

معدومي الدخل.

المتقاعدين الذين يتقاضون راتب شهري أقل من مليون دينار شهرياً.

الرعاية الاجتماعية.

الرعاية الاجتماعية. الموظفين الذين يتقاضون راتب اقل من خمسمائة ألف دينار شهريا.

الحكومة العراقية ودعم الفئات المهمشة

تهتم الحكومة العراقية علي تقديم الدعم للفئات المهمشة من اجل التغلب علي زيادة أسعار السلع وتوفير الحياة الكريمة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد والحرب بين روسيا و أوكرانيا.

وصلنا معكم إلى ختام شرح طريقة التسجيل في منحة 100 ألف دينار العراق 2022 وموعد الصرف والشروط الجديدة.